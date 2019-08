Perfekt gefeiert: Hochzeit

Die Hochzeitstorte als Fotomodell

Angie Harms

Einer der schönsten Dinge an der Hochzeitsplanung ist es, Inspirationen für die Hochzeitstorte zu sammeln und diese dann beim richtigen Konditor in Auftrag zu geben. Ein Hochzeitskuchen muss hinsichtlich Geschmack und Optik höchste Anforderungen erfüllen, schließlich wird er ja an „dem“ großen Tag von allen Seiten bestaunt und fotografiert.