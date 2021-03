Wenn die Temperaturen steigen, machen ausgiebige Gassirunden richtig Spaß. Gerade für Tiere, die viel draußen sind, ist ein ganzjähriger Zeckenschutz sinnvoll. (Nicolas Armer, dpa)

Ob eine Freigängerkatze, die eines Tages nicht wie gewohnt nach Hause kommt, oder ein Hund, der sich von der Leine reißt und davonrennt: Kommt der treue Begleiter abhanden, macht sich ein Mikrochip bezahlt. Diesen erhalten die Vierbeiner beim Tierarzt. Das Einsetzen ist eine Standardprozedur: Mit einer Spritze bringt der Mediziner den reiskorngroßen Transponder auf der linken Seite des Halses unter die Haut. Die darauf gespeicherten Informationen machen es möglich, den verlorenen Liebling seinem Frauchen oder Herrchen zuzuordnen.

Vor allem langhaarige Vierbeiner sollte man im Frühjahr durch regel­- mäßiges Bürsten beim Fellwechsel unterstützen. (BIANCA KLÄNER)

Der Deutsche Tierschutzbund appelliert an alle Haustierhalter, ihre Schützlinge chippen zu lassen. Damit allein ist es jedoch nicht getan, denn der Transponder enthält lediglich eine Nummer. Damit das Tier im Notfall wiedergefunden werden kann, muss es bei einem Haustierregister wie Findefix oder Tasso registriert werden. Dieser Service ist kostenfrei auf der jeweiligen Website möglich. Der Deutsche Tierschutzbund rät, die Angaben in solchen Datenbanken stets auf dem aktuellsten Stand zu halten, damit Besitzer und Tier im Fall der Fälle schnell wieder zusammengebracht werden können.

In Sachen Chippen und Registrierung herrscht noch immer Nachholbedarf. Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbunds sind nach wie vor zu wenige Hunde und Katzen gekennzeichnet. Verantwortungsbewusste Tierhalter ersparen sich durch die Maßnahme nicht nur selbst Kummer, sondern tragen auch dazu bei, die Tierheime zu entlasten. Die Haustierregister vermelden regelmäßig

Erfolgsgeschichten, welche die Wirksamkeit des Mikrochips in Verbindung mit einem entsprechenden Datenbankeneintrag zeigen. So fand laut der Tierschutzorganisation Tasso im Februar etwa der Kater Mogli aus Wyhl nach einem Jahr zu seiner Familie zurück. Der kleine Ausreißer war im rund 30 Kilometer entfernten französischen Ribeauvillé gefunden worden. Anhand seiner Transpondernummer und der Registrierung bei Tasso konnte er eindeutig identifiziert werden.

Die Katze ist weggelaufen – eine Horrorvorstellung. Die Erfassung bei einem Haustierregister hilft, das Tier schnell wiederzufinden. (Kerstin Boelsen)

Schutz vor Plagegeistern

Ein weiteres Thema, an das Haustierbesitzer im Frühjahr denken sollten, ist der Schutz von Hunden und Katzen vor Parasiten, insbesondere Zecken. Wichtig ist laut dem Bundesverband für Tiergesundheit, ein für das Tier passendes Präparat zu wählen und unbedingt die Anwendungshinweise zu beachten. Dem Verein zufolge dürfen zum Beispiel für Katzen keine permethrinhaltigen Produkte verwendet werden. Die für Hunde zugelassenen und freiverkäuflichen Zeckenschutzmittel mit dem Wirkstoff können bei Katzen lebensgefährliche Vergiftungen hervorrufen. Den Stubentigern fehlt nämlich das zum Abbau von Permethrin essenzielle Enzym, die Glucuronidase-Transferase.

Nach Angaben des Verbands werden Hunde und Katzen hierzulande am häufigsten von Schildzecken befallen. Dazu gehört etwa der Holzbock, der die Erreger für Borreliose und für Canine Anaplasmose übertragen kann. Überträger der für Hunde gefährlichen Babesiose dagegen ist die Auwaldzecke. In der Regel werden Zecken ab März aktiv, doch in warmen Wintern kann dies auch früher geschehen. Der Bundesverband für Tiergesundheit fordert angesichts des Klimawandels zu einem Umdenken auf und rät Haustierbesitzern sicherheitshalber zu einem ganzjährigen Zeckenschutz.

Die richtige Fellpflege

Im Frühling steht bei den treuen Begleitern des Menschen außerdem der Fellwechsel an. Die Tierschutzorganisation Peta empfiehlt, insbesondere langhaarige Hunde und Katzen durch tägliches Bürsten dabei zu unterstützen, denn sie bilden sehr viel Unterwolle aus. Im Fachhandel sind spezielle Kämme und Bürsten erhältlich, die abgestorbene Haare entfernen und die Durchblutung der Haut anregen. Als Alternative eignen sich Fellpflegehandschuhe. Für die richtige Technik hat sich das Bürsten in Wuchsrichtung der Haare vom Kopf abwärts in Richtung des Körper und der Beine bewährt. Ist das Fell sehr dicht, kann man das Deckhaar anheben und zunächst die Unterwolle kämmen. Anschließend nimmt man sich das gesamte Fell inklusive Deckhaar vor.