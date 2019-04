Der Puffer wird durch die Spargelstücke schön saftig und erhält durch das dunkle Mehl eine nussige Note. (Dagmar Freifrau von Cramm, dpa-tmn)

Bei dem wird der luftige Teig durch Spargelstückchen saftig, durch dunkles Mehl der Type 1050 nussig und besonders nährstoffreich. Die edle, obere Spargelhälfte wird schonend gedämpft. Statt Butter gibt es fettgesundes, aromatisches Pesto.

Für vier Portionen benötigt man eine unbehandelte Zitrone, zwei Bund Basilikum (circa 60 g), sechs Esslöffel Rapsöl, Salz, Pfeffer, zwei Eier der Größe L, 100 g Dinkelmehl Type 1050, 2,5 Kilogramm Spargel und zwei Esslöffel Butter.

Und so wird das Gericht zubereitet: Für das Pesto Zitrone waschen, Schale abreiben, Frucht halbieren, Saft auspressen. Basilikum abbrausen, mit drei Esslöffel Rapsöl, einem Esslöffel Zitronensaft, Salz und Pfeffer zu einer dicken Creme pürieren, zur Seite stellen. Die Eier trennen. Eigelb mit Mehl, circa 75 Milliliter Wasser, einem Teelöffel Zitronensaft, Zitronenabrieb und Salz zu einem glatten, zähen Teig rühren und 15 Minuten quellen

lassen.

Den Spargel waschen und schälen. Etwa 400 Gramm von den unteren Spargelenden abschneiden, in dünne Scheiben schneiden und mit dem Teig mischen. Eiweiß steif schlagen und unterheben. Den oberen Teil mit den Spargelspitzen in einen Dämpfaufsatz geben und etwa 15 Minuten garen. Das Spargeldampfwasser aufbewahren. Je ein Esslöffel Öl und etwas Butter in einer beschichteten Pfanne erhitzen, aus dem Teig kleine Puffer ins heiße Fett setzen, bei mäßiger Hitze goldgelb backen und wenden. Anschließend auf Küchenpapier abtropfen lassen. Pesto mit etwas Spargelwasser glatt rühren, mit

Zitronensaft abschmecken und zu Spargel und Puffern servieren.