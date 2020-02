Hochzeitsfotos am weißen Strand mit blauem Wasser und unter wolkenlosem Himmel sind eine bleibende Erinnerung. Hohe Kosten für beispielsweise die Anreise sind so leichter zu verschmerzen. (Doris Tews)

Daher sollte die Planung einer solchen wohl bedacht und besonders intensiv sein.

Nach dem Wunsch stehen die Gedanken darüber, wer alles an der Trauung teilhaben soll. Denn wenn die Familie und Freunde nicht anreisen, weil sie sich eine teure Reise und Unterkunft nicht leisten können, macht die Hochzeit vielleicht nicht so viel Spaß. Es sei denn, das Paar entscheidet sich bewusst für das „allein“ heiraten in der Fremde – eventuell nur mit den engsten Freunden. Also hängt die Strandwahl auch von der Größe der Hochzeitsgesellschaft ab.

Eine Trauung am Strand kann sehr romantisch sein – vorausgesetzt das Wetter spielt mit. (Doris Tews)

Ist das geklärt, geht es auf die Suche nach dem perfekten Strand, der perfekten Location. Viele Hotels bieten sich inzwischen als ausgewiesene Hochzeitsresorts an und haben alles, was mit so einem Event zusammenhängt im Programm: Von der Hochzeitssuite, preisreduzierten Zimmern für Verwandte und Freunde über geschmückte Säle oder Garten und Terrasse, dem Steg zur Meereskante mit themengerechtem Traualtar unter einem Pavillon bis zum Blumenschmuck, der Tortenauswahl, unendlichen Büfett-Varianten und vieles mehr ist so allerlei im Angebot. Selbst für Fotograf und Standesbeamten kann gesorgt werden. Die Hochzeitsplaner in solchen Einrichtungen sind ausgewiesene Profis, nach allen Seiten hin offen und sehr hilfsbereit. Schließlich handelt es sich um „den schönsten Tag im Leben“.

Im kleineren Rahmen geplant, können zum Beispiel auch Ferienwohnungen sowie ein Saal vor Ort frühzeitig gebucht – und zudem

alles andere selbst organisiert werden.

An der Nord- und Ostsee gibt es ausgesprochen viele Möglichkeiten am Strand zu heiraten und zu feiern. Auch ungewöhnliche Gebäude wie alte Windmühlen in Meeresnähe oder Leuchttürme bieten sich dazu an, sich beim Ja-Wort den Wind und Brautschleier um die Nase wehen zu lassen.

Übhaupt: Das Meer und seine maritimen Wahrzeichen nehmen viele Paare als gutes Omen. Wer von einem echten Kapitän auf einem Leuchtturm oder Schiff getraut wird, der kann nur sicher durch das gemeinsame Leben navigieren. Für die anschließende Hochzeitsreise direkt am oder auf dem Meer ist der Weg dann auch nicht mehr weit. So könnten auch Mitgereiste den Heiratstrip zum Urlaub verlängern.

Heiraten im Ausland

Wer wünscht sich das nicht? Kristallklares Wasser, schneeweißer Traumstrand und wogende Palmen – eine Kulisse malerisch so schön wie im Bilderbuch. Auf Barbados, den Bermudas oder Bahamas, den Florida-Keys sowie den Inseln unter dem Wind wird der Traum von einer Karibik-Hochzeit wahr. Viele Reiseagenturen bietet Komplettpakete an, die einem den schönsten Tag im Leben bescheren.

In diesem Falle ist es wichtig, vorher alle nötigen Papiere für eine Trauung im Ausland – möglicherweise je nach Land unterschiedliche – zusammenzutragen. Neben den Geburtsurkunden und Ausweisen ist möglicherweise auch ein Visum wichtig. Besonders, wenn die Reise nach Südafrika, in die Südsee oder nach Asien geht, ist es wichtig, sich vorher ausreichend zu informieren.