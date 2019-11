Auch viele ältere Menschen sind von der chronisch-entzündlichen Neurodermitis betroffen. (Westend61 und djd/Optiderm/Getty Images/Westend61, Getty Images/Westend61)

Das stellten Wissenschaftler des Leibniz-Instituts für umweltmedizinische Forschung in einer Langzeitstudie fest. Etwa 1,1 Prozent von 834 Frauen entwickelten demnach erstmals im Alter ab 55 Jahren ein entsprechendes Ekzem.

Die Forscher vermuten einen Zusammenhang zwischen langjähriger Schadstoffbelastung durch verkehrsbedingte Luftverschmutzung und dem Ausbruch der Neurodermitis. Ob es sich um eine Neuerkrankung oder um im Kindesalter bereits aufgetretene Ekzeme handelt, konnte bei vielen Betroffenen nicht geklärt werden. Der Grund: Die Patienten können sich an frühe Geschehnisse in der Kindheit nicht erinnern und die Eltern leben nicht mehr. Warum genau eine abgeklungene Neurodermitis später wieder aufflammt, ist unklar.

In der Regel erfolgt die Therapie je nach Alter des Patienten, Verlauf und Schwere der Erkrankung sowie dem jeweiligen Leidensdruck. Ärzte und Apotheker empfehlen dafür individuell geeignete Präparate. Besonders belastend ist oftmals der Juckreiz: Das kribbelnde, brennende Gefühl stört das Wohlbefinden und den Schlaf. Ein Teufelskreis aus Jucken, Kratzen und Entzündung setzt sich in Gang. Linderung kann bereits eine Basispflege bringen. Urea (Harnstoff) und Glycerin, etwa in Lotionen und Cremes von Optiderm enthalten, binden Feuchtigkeit in der Haut, um so Wasserverlust auszugleichen. Zudem soll der Wirkstoff Polidocanol lokal betäuben und den Juckreiz lindern.

Als Ursachen der Erkrankung werden hormonelle Veränderungen, Stress, psychische Probleme, übermäßiges Schwitzen und Allergien diskutiert. Zudem stehen berufsbedingte Kontakte zu Reinigungsmitteln und hautreizenden Substanzen unter Verdacht. Auch kann der Alterungsprozess ein erneutes Auftreten begünstigen, da mit den Jahren die Barrierefunktion der Haut abnimmt.

Besonders ältere Menschen sind zudem oftmals sehr um Körper­hygiene bemüht – manchmal jedoch geht das nach hinten los. So kann etwa eine neue Seife oder ein ungeeignetes Hautpflegeprodukt ebenfalls ein Faktor für die Reaktivierung sein. Häufig tritt die Neurodermitis in Form von depigmentierten, schuppenden, stark juckenden Flecken auf. Vor allem auf der Stirn, an den Augenlidern, im Hals- und Nackenbereich sowie in den Ellenbeugen und Kniekehlen machen sie sich breit. Auch kommen Hautrötungen, flüssigkeitsgefüllte Bläschen, Abschürfungen und nässende offene Stellen hinzu. Eine späte und schwer verlaufende Form der Erkrankung tritt ab dem 60. Lebensjahr auf.