Es gibt ihn, den unkomplizierten Erbfall – zum Beispiel, wenn nur ein Angehöriger betroffen ist. Aber auch dann lohnt es sich, einen Anwalt oder Notar hinzuziehen, um das Erbe rechtssicher zu gestalten und keine bösen Überraschungen zu erleben. (Jens Büttner, dpa)

Das gilt auch für den Fall, etwas geerbt zu haben – und sich nun durch die Vorschriften und Formalitäten kämpfen zu müssen.

Grundsätzlich ist festzuhalten: Wer etwas zu vererben hat, sollte ein Testament anfertigen. Diesbezüglich herrscht in der Bundesrepublik allerdings großer Nachholbedarf. Die Alzheimer Forschung Initiative etwa meldet, dass lediglich jeder vierte Deutsche seinen Nachlass formell, sprich in einem Testament, geregelt hat. Und damit nicht genug: 95 Prozent der selbstverfassten Testamente seien fehlerhaft oder unwirksam. Dies sei einer der entscheidenden Gründe, warum es bei der Umsetzung des letzten Willens oftmals zu Schwierigkeiten komme – bis hin zu jahrelangem Streit unter den Erben.

In der Bevölkerung mangelt es zum Beispiel an dem Wissen, dass ein selbstverfasstes Testament immer eigenhändig, sprich mit der Hand, geschrieben sein muss. Ebenfalls nicht jedem bekannt ist, dass das Schriftstück das Datum zu enthalten hat – und man es eindeutig als Testament kennzeichnen und unterschreiben muss. Wer erbt zu welchen Teilen? Auch das gilt es, klar zum Ausdruck zu bringen. Möchte man seinen Angehörigen spätere, oft langwierige Auseinandersetzungen vor Gericht ersparen, empfiehlt es sich in Anbetracht all dieser Fallstricke, einen Rechtsexperten hinzuziehen. Dieser sorgt dafür, dass man der Familie ein so verständliches wie gültiges Testament hinterlässt.

Mit der jüngeren Generation der Familie sollte man darüber hinaus offen über das Thema Erbe sprechen und sie frühzeitig darüber informieren, wie die Rechtslage ist und was im Fall des Falles auf sie zukommt. Der Bundesverband der Bausparkasse BHW weist etwa ­darauf hin, dass die Hinterbliebenen den Nachlass möglichst schnell prüfen müssen. Denn ab dem Zeitpunkt, an dem sie erfahren, dass sie eine Erbschaft erhalten, bleibt ihnen ein Frist von lediglich sechs Wochen, um ihre Entscheidung zu treffen. Innerhalb dieser Zeit muss man sich darüber klar werden, ob man das Erbe antreten oder ausschlagen will.

Der Entschluss sollte wohlüberlegt sein, da im Erbrecht der Grundsatz gilt, dass nicht nur Vermögen, sondern auch Schulden vererbt werden. Möchte man ein überschuldetes Erbe ablehnen, muss man dies dem Nachlassgericht erklären. Rechtzeitig.

Indem die Familie noch zu Lebzeiten des Erblassers über derlei Angelegenheiten spricht, lässt sich vermeiden, dass ein Verwandter später im Erbfall falsche Vorstellungen hat – und dies zu einer anstrengenden gerichtlichen Auseinandersetzung führt. Ein Beispiel vom Bundesgerichtshof (IV ZR 387/15): Eine Hinterbliebene versäumte die Ausschlagungsfrist; sie glaubte, durch eine Ausschlagung vom Nachlass ausgeschlossen zu werden. Nun stritten die Verwandten darüber, ob sie nun Miterbin geworden war oder nicht. Die Richter sahen die Möglichkeit einer Anfechtung wegen Inhaltsirrtums und gaben ihr am Ende Recht, die Erbschaft später noch ausschlagen zu dürfen.

Auch über konkrete Zahlen sollte der Erblasser mit seiner Familie zu Lebzeiten sprechen. Denn im Todesfall gehen Dinge wie die Traueranzeige, die Grabstätte und die Sterbeurkunde durchaus ins Geld. Es empfiehlt sich daher zu besprechen, ob das Erbe womöglich geringer ausfällt als die Kosten für die Beerdigung. Der Anteil, den die Erben übernehmen, können sie jedoch als außergewöhnliche Belastung steuerlich geltend machen.

Gemeinschaft zählt

Ein in der Regel unkomplizierter Erbfall ist es, solange es nur einen Angehörigen gibt – dieser muss sich schließlich lediglich mit sich selbst auseinandersetzen. Zwei oder mehr Erben bilden indes die sogenannte Erbengemeinschaft, unter deren Mitgliedern der Nachlass gemäß der jeweiligen Erbquote aufgeteilt wird. Diese Gemeinschaft verwaltet das Erbe gemeinsam und kann nur miteinander über sämtliche Nachlassgegenstände bestimmen.

Spricht der Erblasser offen mit der Familie über deren Vorstellungen, verhindert dies womöglich spätere Konflikte. Im Idealfall folgt dem Todesfall dann eine zügige Aufteilung des Erbes, die sogenannte Auseinandersetzung. Diese fixieren die Erben schriftlich; alle Miterben müssen unterschreiben. Für die Einigung kann sich jede Partei von dem Juristen ihres Vertrauens beraten lassen. Möglich sind viele Optionen, zum Beispiel dass ein Erbe den gesamten Nachlass erhält und er den anderen Berechtigten dafür eine Abfindung zahlt. Wurden zum Beispiel ein Grundstück oder Anteile an einer GmbH vermacht, muss ein Notar den Vertrag beglaubigen.

Und was, wenn es keinerlei Testament oder Erbvertrag gibt? In diesem Fall gilt allein die gesetzliche Erbfolge. Das heißt, es erbt der, der dem Verstorbenen im verwandtschaftlichen Verhältnis am nächsten steht.