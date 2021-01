Hat eine alte Heizung ausgedient, kann der Austausch unter Umständen zu juristischen Streitereien führen. (BIANCA KLÄNER)

Deren Details können zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen, für die man juristische Unterstützung benötigt.

Wer eine Wohnung als Anlageobjekt kauft und sie anschließend vermietet, kann sich zum Beispiel durch Sanierungsarbeiten Ärger mit seinem Mieter einhandeln. Denn über Notwendigkeit der Arbeiten und Angemessenheit der Kosten entsteht schnell Streit zwischen beiden Parteien. So musste der Bundesgerichtshof (BGH) über einen Fall entscheiden, in dem die Mieterin ursprünglich monatlich etwas mehr als 300 Euro für ihre Räume zahlte. Ihr Vermieter erneuerte eines Tages die Treppenhausfenster, Wohnungstüren, Briefkästen und Haustüren.

Aufgrund dieser Arbeiten sollte die Bewohnerin zwei Mieterhöhungen innerhalb eines Jahres hinnehmen – addiert hätte die Bewohnerin damit über 400 Euro mehr im Monat zahlen müssen. Die Betroffene klagte. Der BGH entschied (Aktenzeichen VIII ZR 81/19), dass der Eigentümer sie nicht in vollem Umfang an den Kosten beteiligen durfte. Nach Auffassung der Richter ist bei Umbauten zwischen Modernisierung zur Verbesserung des Wohnwerts und Instandhaltung zur Erhaltung der Bewohnbarkeit zu unterscheiden. Letztere muss der Vermieter allein tragen, während er die Mietpartei an der Modernisierung beteiligen darf.

Auch wer die eigene Wohnung in einem Mehrparteienhaus selbst nutzt, ist nicht vor juristischen Auseinandersetzungen gefeit. Denn als Teil der Eigentümergemeinschaft streitet man sich mitunter mit anderen Bewohnern über Ausgaben, an denen alle beteiligt werden, und auch darüber, was wo im Haus erlaubt ist. Wer für was im Reparaturfall zahlen muss, ergibt sich daraus, welche Gebäudeteile Gemeinschafts- und Sondereigentum sind. Doch diese Einteilung kann fehlerhaft sein und zu einem Gerichtsverfahren führen. So wehrte sich ein Wohnungsbesitzer gegen die Teilungserklärung, nach der er allein für eine Wasserleitung zuständig sein sollte, die ausschließlich seine Dachgeschosswohnung versorgte. Der BGH stellte sich auf seine Seite und entschied, dass es sich um Gemeinschaftseigentum handele (Aktenzeichen V ZR 57/12).

Fristen und Mahnungen

Irgendwann wird es Zeit für den Heizungsaustausch – ein Thema, das schnell für Ärger sorgen kann. So ging ein Wohnungseigentümer gegen die von der Gemeinschaft beschlossene Erneuerung an den BGH (Aktenzeichen V ZR 176/10). Er war nicht bereit, innerhalb seiner Wohnung auf eigene Kosten die technisch notwendigen Veränderungen an Heizkörpern und Rohren durchführen zu lassen, um sie mit neuen Anlage kompatibel zu machen. Die Richter entschieden jedoch im Sinne der Gemeinschaft, dass ein Eigentümer faktisch dazu gezwungen sein könne, sich technisch innerhalb seiner Wohnung an die neue Heizanlage anzupassen. Die Gemeinschaft müsse ihm aber genügend Zeit geben, sich darauf einzustellen. Erst nach Ablauf einer Frist dürften die Leitungen zum Sondereigentum gekappt werden, wenn sie nicht mehr kompatibel seien.

Ein weiterer Streitpunkt, den Gerichte häufig klären müssen: Ein Mitglied einer Eigentümergemeinschaft zahlt das Wohngeld wiederholt unpünktlich. Gegen einen solchen Bewohner ging eine Gemeinschaft vor, die ihm am Ende das Eigentum entziehen wollte. Immer wieder ließ derjenige hohe Rückstände zwischen 3000 und 4000 Euro entstehen, bevor er die Rechnung beglich.

Dieses Verhalten verursachte der Eigentümergemeinschaft einen hohen Aufwand für Zahlungserinnerungen und Mahnungen. Als der Fall vor Gericht ­landete, beschloss am Ende der BGH, dass dem säumigen Mitglied der Gemeinschaft nicht das Eigentum entzogen werden durfte (Aktenzeichen V ZR 26/06). Der Grund: Er war nicht – wie vorgeschrieben – abgemahnt worden, andernfalls hätten die übrigen Eigentümer Erfolg gehabt.