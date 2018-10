Den Termin haben sich Laufbegeisterte bereits vorgemerkt: Am Sonntag, 7. Oktober, findet der swb-Marathon statt. Die Teilnehmer haben dafür monatelang ihre Akkus aufgeladen. (www.michaelihle.de und swb-Marathon, swb-Marathon)

Um Punkt 9.30 Uhr fällt der Startschuss für den swb-Marathon beim Roland auf dem Bremer Marktplatz. Und

natürlich hofft auch der Hauptsponsor und Namensgeber, dass wieder Tausende Menschen die Laufstrecke säumen. Denn nichts verleiht den Sportlern mehr Energie, als ein starkes Publikum, das begeistert mitfiebert und anfeuert.

Mit Energie kennt sich das Unternehmen richtig gut aus. Das Bremer Unternehmen beliefert Tausende Privat-, Geschäfts- und Industriekunden in den Städten Bremen und Bremerhaven sowie in der Region mit vielem, was im Leben unverzichtbar ist: mit Strom, Erdgas und Fernwärme, mit Trinkwasser bester Qualität, aber auch mit moderner Telekommunikation vom Festnetz über das Highspeed-Internet bis zum „Smart Living“ der Zukunft. Seinen Kunden vor Ort ist das traditionsreiche Unternehmen immer ganz nah und persönlich ansprechbar geblieben.

Beratung und Aktionen

Im swb-Kundencenter an der Ecke Am Wall/Sögestraße erhalten Kunden montags bis freitags von 9 bis

18 Uhr eine kostenlose Beratung bei allen Fragen zu den swb-Themen – dazu gehören auch Energiesparmöglichkeiten und Förderprogramme. Tipp: Wer nicht warten möchte, vereinbart vorher einen Termin – online über die Privatkundenseite des Unternehmens (www.swb.de), per swb-Service-App oder unter Telefon 0421 / 3 59 35 90. Zwei bis drei Mal im Jahr gibt es anlässlich der swb-

Aktionswochen Vorträge und Aktivitäten, zu denen man sich mit seiner Kundennummer anmelden kann. Auch hierzu gibt es weitere Informationen im Internet (www.swb-

aktionswochen.de).

Außerdem hat sich das Kundencenter zum Hotspot für moderne Kommunikation und zu einer Energietankstelle entwickelt. Fahrer von E-Mobilen bekommen dort ihren nötigen Energieschub. An der Ökostrom-Tankstelle können zwei Elektroautos gleichzeitig aufgetankt werden. Relativ neu ist die swb-Stromtankkarte. Sie ist deutschlandweit an den Stationen der Netz-Roaming- Partner (maps.ladenetz.de) einsetzbar. Für die Akkus von Elektrofahrrädern gibt es einen Ökostrom-

Ladeschrank mit sechs Fächern.

Und falls das Smartphone mitten in der Stadt zu schwächeln beginnt, ist eines gut zu wissen: Im Kundencenter gibt es nicht nur reichlich Saft, sondern auch die passenden Ladekabel für alle gängigen Handymodelle. Wer das Kundencenter besucht, kann zudem das kostenlose WLAN nutzen und im digitalen Lesezirkel „sharemagazines“ schmökern.

Das swb-Kundencenter ist auch ein Kulturzentrum, in dem immer wieder interessante Vorträge und Lesungen stattfinden. Am Donnerstag, 18. Oktober, erklärt der Braunschweiger Neurobiologe und Hirnforscher Professor Martin Korte ab 19 Uhr im Rahmen der Reihe LeseArt, wie die Erinnerungen bestimmen, wer wir sind, und wie vielfältig das Gedächtnis ist.

Weitere Informationen zu der Lesung und das komplette Veranstaltungsprogramm finden sich online unter www.swb.de/

aktion.