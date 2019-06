Die Hüpfburg zieht beim Sommerfest in Habenhausen jedes Jahr viele junge Besucher an. (Werder Karree)

Zwischen 11 und 18 Uhr garantieren zahlreiche Angebote westlich und östlich der Habenhauser Brückenstraße ein abwechslungsreiches Fest.

Für gute Musik und die Moderation sorgen Vertreter von Radio 21 und Livebands. Für deren Auftritte wird ein Showtruck inklusive einer großen Bühne vor dem Einkaufszentrum Werder Karree in der Steinsetzerstraße 11 aufgebaut. Zwischen 12 und 14 Uhr tritt die Rockband Reckless auf und bietet einen Einblick in ihr umfangreiches musikalisches Repertoire. Im Anschluss kann von 15 bis 17 Uhr zu den Klängen der Akustik-Rock- Coverband Heavy Silence getanzt werden.

Süße Früchte soweit das Auge reicht: An diesem Sonntag, 30. Juni, laden die Organisatoren zum Erdbeerfest nach Habenhausen ein. Auf beiden Seiten der Habenhauser Brückenstraße erwartet Besucher jede Menge Kurzweil. (Joerg Teichfischer, Pressemobil.de)

Tombola und mehr

Für den verkaufsoffenen Sonntag zwischen 13 und 18 Uhr haben sich zahlreiche Geschäfte aus dem Gewerbegebiet etwas Besonders einfallen lassen. Die Mitglieder der Interessengemeinschaft Einkaufspark Habenhausen bieten neben Essen und Trinken jede Menge Kurzweil in Form eines Kinderkarussells, Kinderschminken, Luftballonmodellage, Heliumballons, Sackhüpfen, Bastelangeboten sowie eine Tombola.

Natürlich darf eine Erdbeerlounge bei der Feier für die süße rote Frucht nicht fehlen, in der man in gemütlicher Atmosphäre Leckereien auf Erdbeerbasis genießen kann. Ob Kuchen oder erfrischende Getränke – am Sonntag dreht sich alles um die Erdbeere.

Neben den bereits erwähnten Programmpunkten auf dem Parkplatz am Werder Karree bietet auf der anderen Straßenseite das Team des Autohauses Brandt eine große Autogalerie, Beratung sowie Probefahrten an. Bei der Dekra kann ein Kraftfahrzeug bewertet und im Retro-Cocktail-Bus Platz genommen werden. Süße und herzhafte Gastronomieangebote stehen in diesem Bereich ebenso zur Wahl wie ein Kinderprogramm mit nostalgischem Karussell, Glücksrad und einer Malstation.

Auf dem Parkplatz des Polo Motorrad Stores und Conrad Electronic in der Borgwardstraße gibt es unter anderem eine Modellbau RC-Lkw-Show, ein Glücksrad sowie einen Tupper- und Thermomixstand. Außerdem befindet sich dort die beliebte Hüpfburg, um ihrem Bewegungsdrang nachzugehen.