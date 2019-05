Ein Liebesgruß der Natur zum Muttertag: Blumen erreichen das Herz und schenken Müttern Freude. (GMH)

Ähnlich ist es mit Blumen. Sie bereiten Freude und sorgen ebenfalls für „Herzenswärme“. So ist der Muttertag eine schöne Gelegenheit, beide zusammenzubringen. Fachkundige Beratung für ein Blumengeschenk, das bei Mama wirklich ankommt, bietet der gärtnerische Fachhandel.

Die Rolle der Frau hat sich in den vergangenen Jahrhunderten enorm gewandelt. Tief berührt haben jedoch schon immer die Geburt eines Kindes und das Muttersein. Daran hat sich auch in der heutigen Zeit nichts geändert. Der Anblick einer schönen Blume erinnert ein wenig an dieses Gefühl der Freude und der Wärme. Und so zaubern herrliche Schnittblumen und blühende Topfpflanzen jeder Mutter zum Ehrentag ein Lächeln ins Gesicht.

Mit ausgewählter Qualität hält das Glücksgefühl auch noch länger an. Egal, für welchen Zweck sie verwendet werden: ob auf der Anrichte oder auf dem Esstisch, dem Wintergarten oder auf dem Balkon. Der Anblick des schönen Straußes oder der blühenden Topfpflanze lässt auch Mütter immer ein bisschen weiter aufblühen. Ob eine exotische Orchidee, ein Strauß roter Rosen als Klassiker oder ein buntes Arrangement aus Frühlingsblühern – es hilft, die Lieblingsfarben der Mutter zu kennen und bei der Wahl der Sorten notfalls Beratung einzuholen. Im Zweifel schadet es nicht,

direkt zu fragen: „Freust du dich mehr über eine blühende Topfpflanze oder einen bunten Blumenstrauß?“ Denn Wertschätzung drückt sich auch darin aus, das Geschenk sorgfältig auszusuchen.

Blumen erwärmen das Herz, sie sind ein Zeichen der Anerkennung für das Geleistete – ganz unabhängig vor der Rolle, die die Mutter einnimmt. Ob sie zugunsten des Nachwuchses eine berufliche Auszeit nimmt oder einen Spagat zwischen Kinderbetreuung und Karriere gewagt hat: Ein Blumenstrauß sagt „Danke, liebe Mama!“ – nicht nur von den eigenen Kindern, sondern auch vom Ehemann.

Blumen wecken zudem Erinnerungen – an die ersten handgepflückten Exemplare aus der Kindheit, an die sanfte Stimmung beim Geschichten vorlesen und die beruhigende tröstende Stimme beim aufgeschürften Knie. Je persön­licher die Erinnerung, desto emotionaler. Auf einer dezenten Karte aufgeschrieben, lebt die Erinnerung fort und untermalt die positiven Gefühle beim Anblick der Blumen. Und das nicht nur einmal im Jahr zum Muttertag, sondern noch lange darüber hinaus. Hochwertige Blumen und eine Top-Beratung zum Muttertag gibt es im gärtnerischen Fachhandel in ganz Deutschland.