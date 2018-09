Neue Möbelfronten, eine robuste Arbeitsplatte, dazu energiesparende Einbaugeräte bis hin zum Induktionsherd: Der erste Ansprechpartner für derartige Umbauten ist ein erfahrener Tischler oder Schreiner vor Ort. Die Möbelexperten können mit dem Werkstoff Holz kreativ umgehen, nehmen Umbauten vor und beraten vor allem auch in Richtung ergonomische Verbesserungen. „So lassen sich etwa platzsparende Lösungen für zusätzlichen Stauraum verwirklichen oder auch nachträglich eine Theke oder Essecke einbauen, an der die gesamte Familie gemütlich Platz findet“, sagt Michael Ritz von Topa Team. Wichtig sei es, dass sich der Fachmann Zeit für eine individuelle Bedarfsanalyse nimmt. „Dabei geht es zunächst um die täglichen Ess- und Kochgewohnheiten sowie die Wünsche und Vorstellungen der Bewohner“, sagt Ritz.

Wer mit dem Gedanken spielt, sich eine komplett neue Küche zu kaufen, sollte vor allem eines tun: sich viel Zeit bei der Planung und Auswahl lassen. Schließlich ist eine Küche eine langfristige Anschaffung, an der man lange Freude haben möchte. Um dies zu gewährleisten sollte man sich fragen wie viel Platz man zur Verfügung hat? Wünscht man sich eine gemütliche Wohnküche oder eher einen funktionalen Arbeitsraum? Eine gut geplanteKüche sollte immer genau zur Lebenssituation und den Bewohnern passen.

Weiß scheint auch in der Küche ein zeitloser Klassiker zu sein. Der Farbton bringt Helligkeit und Licht ins Zimmer und lässt speziell kleine Räume oft deutlich größer wirken. Doch das sind nicht die einzigen Gründe, warum Küchenfronten und Kochinseln häufig in eleganten Weißtönen erstrahlen. Viele Käufer schätzen laut Experten die freundliche Ausstrahlung und Wandelbarkeit solcher hellen Küchen. Mit kontrastreichen Arbeitsplatten in Holz oder Metalloptik, einzelnen pastellfarbenen Schrank- und Schubladentüren oder bunten Nischenverkleidungen etwa könne man sehr individuelle Akzente setzen.