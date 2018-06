Die Musiker der jungen Hamburger Band Melantonic gehören zu den Stargästen des Wallfests. (FR)

Entlang der sommerlichen Wallanlagen wird es ein abwechslungsreiches und niveauvolles Delikatessen-Büfett für Leib und Seele sowie Augen und Ohren geben.

Von 12 bis 17 Uhr werden die Geschäfte zwischen Herdentor und Bischofsnadel die Türen für ihre Kunden öffnen. Viele der inhabergeführten Unternehmen haben sich Aktionen ausgedacht, um ihre Festgäste zum Innehalten und Genießen zu animieren. Und weil Tausende von Zuschauern bereits im vergangenen Jahr so viel Freude daran hatten, steht der Wall auch in diesem Jahr wieder im Zentrum der „German Folding Bike Open“. Für das Wallfest und die Radsportveranstaltung ist der Bereich zwischen Ostertorstraße und Herdentor reserviert. Zur Feier des Tages werden sogar die Zäune der Großbaustelle zur Seite geräumt.

Beim Wallfest servieren die Akteure ein Delikatessen-Büfett mit Stil und Niveau. (FR)

Stimmungsvolle Livemusik, außergewöhnliche Straßenkunst, abwechslungsreiche Gastronomie auf hohem Niveau und eine handverlesene Auswahl auswärtiger Standbetreiber werden das Wallfest zum Vergnügen für alle Generationen machen. Musikalisch wird es auf der Hauptbühne: Dort spielt die junge Hamburger Band Melantonic eigene Songs, deren Genre sich zwischen Pop und Rock bewegt, im Wechsel mit dem Bremer Trio Basement Connection, das Rock- und Pop-Perlen der 1980er- und 1990er-Jahre interpretiert. Auf der kleinen Bühne verbreitet das heimische Gitarrenduo Moodstrings beim Publikum Sommerlaune mit atmosphärischen Melodien aus Pop, Latin, Jazz und Blues.

An der Bischofsnadel gibt es ein Wiedersehen mit den Akrobaten Daniela und Marcello sowie ihrem virtuosen und zugleich fantasievollen Showprogramm. Unübersehbar sind die Luftwesen des Bremer Ensembles Stelzen-Art, die anlässlich des Wallfests als zuckersüße Candy Girls die Promenade entlangstolzieren wollen.

Bei alldem werden selbstverständlich auch die jüngsten Gäste bestens versorgt und unterhalten. Sie können sich auf der Wallfest-Hüpfburg austoben, sich im Schminkatelier kunstvoll verwandeln lassen oder über den

Ballonzauberer staunen.

Einen gesunden Appetit sollten die Gäste des Wallfests auf jeden Fall mitbringen, denn es gibt viele Verlockungen. Natürlich werden die Wall-Gastronomen auffahren, was ihre außergewöhnlichen Küchen hergeben. Zum größtmöglichen Genuss wurde mobile kulinarische Verstärkung herangeholt: Zur Auswahl stehen unter anderem ein Bio-Imbiss, eine Fischtheke und eine Grillstation, ein Crêpesstand, eine Cocktailbar und eine Theke mit Gin-Degustation.

Kurioser Wettkampf

Allen Gästen des Wallfests sei empfohlen, sich bereits im Lauf des Vormittags auf der Festmeile einzufinden. Denn bereits um 10.30 Uhr fahren sich die stilvoll gekleideten Teilnehmer der

„German Folding Bike Open“ warm. Um 11 Uhr startet der kuriose sportliche Wettkampf nach der aufregenden „Le Mans“-Methode: Dabei heißt es für die Sportler losrennen, Rad falten, abfahren. Die 2,15 Kilometer lange Rundrennstrecke führt vom Wall in Richtung Goethe-Theater und Kunsthalle zurück auf den Wall und muss innerhalb von 44 Minuten so oft wie möglich gefahren werden. Zwischen Bischofsnadel und Herdentor musste der Wall in diesem Jahr erst gar nicht gesperrt werden: Er ist es aufgrund der Baustelle sowieso. Doch die Wall-Geschäftsleute haben eine Nachricht, über die sich viele Kunden sehr freuen werden: Am Montag, 18. Juni, soll die Fahrbahn Richtung Weser wieder für den Verkehr freigegeben werden.