Das waren noch Zeiten: Die Mannschaft des SVW jubelt über den Sieg im DFB-Pokalfinale 2009 gegen Bayer Leverkusen. (Z1004 Peer Grimm)

Als Uli Borowka 1991 den entscheidenden Elfmeter im Pokalfinale des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Köln verwandelte, endete eine 30-jährige Durststrecke – so lange nämlich lag der erste Pokalerfolg schon zurück. 1961 hatten Willi Schröder und Helmut Jagielski die Mannschaft um Werder-Trainer Georg Knöpfle mit einem 2:0-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern zum ersten Titel überhaupt geschossen, vier Jahre später sicherten sich die Bremer erstmals die Deutsche Meisterschaft.

Ende der 1980er-Jahre läuteten die Hansestädter schließlich eine glorreiche Ära im Pokal-Wettbewerb ein. Im Meisterjahr 1988 scheiterte Werder erst im Halbfinale an Eintracht Frankfurt (0:1), 1989 und 1990 erreichte Werder jeweils das Endspiel, musste sich dort allerdings erst Borussia Dortmund (1:4) und im Jahr darauf dem 1. FC Kaiserslautern (2:3) geschlagen geben – ehe der DFB-Pokal ohne Werder Bremen im Halbfinale oder Finale schließlich nur noch schwer vorstellbar wurde. Derzeit rangiert der Klub von der Weser mit sechs Titeln auf Rang zwei der ewigen Pokal-Tabelle, lediglich Bayern München (20 Titel) liegt vor den Bremern. Seit Einführung des Wettbewerbs in den 1940er-Jahren erreichten die Bremer insgesamt 22 Mal das Halbfinale, mit der Partie gegen die Roten Bullen aus Leipzig steht Werder an diesem Freitag (20.30 Uhr) damit zum 23. Mal in der Vorschlussrunde. Lediglich die Rekordhalter aus München liegen auch in dieser Statistik vor den Bremern, die allerdings seit ihrem letzten Titelgewinn (2009/1:0 gegen Bayer Leverkusen) auf einen neuerlichen Erfolg warten müssen. Die Tatsache, dass Werder in dieser Pokalsaison ohne ein einziges Gegentor in die Runde der letzten Vier eingezogen ist, könnte möglicherweise zu dem Glauben führen, in diesem Jahr sei der Titelgewinn durchaus möglich. Allerdings darf man dabei nicht vergessen, dass es sich bei den bisherigen Gegnern durchweg um unterklassige Mannschaften gehandelt hatte, gegen die sich das Team um Trainer Florian Kohfeldt dennoch relativ schwer tat. Dem mühevollen 2:0-Sieg zum Auftakt bei Regionalligist FC Carl Zeiss Jena folgte ein überraschend



ungefährdeter 3:0-

Auswärtssieg bei Nord-

Konkurrent Hannover 96, ehe sich Zweitligist Greuther Fürth im Achtelfinale im Weserstadion mit 0:2 geschlagen geben musste. Nachdem Werder sich im Viertelfinale schließlich glanzlos mit 1:0 beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg durchgesetzt hatte, bescherte Losfee Bärbel Wohlleben (die erste Frau, die 1974 das „Tor des Monats“ erzielt hatte) den Bremern quasi als Ausgleich im Halbfinale nun also RB Leipzig – im Gegensatz zu Werder in dieser Bundesligasaison überaus erfolgreich und sogar noch mit (sehr kleinen) Titelchancen, was die Mannschaft um Chefcoach Julian Nagelsmann auch angesichts der beiden Bremer Ergebnisse in der aktuellen Bundesliga-Spielzeit (0:2 und 1:4) zum klaren Favoriten macht.

Allerdings haben vermeintliche Außenseiter im Pokal erwiesenermaßen immer mal wieder für die eine oder andere Überraschung sorgen können. Werder Bremen selbst war davon bereits mehrfach betroffen und musste sich als Favorit einem Außenseiter geschlagen geben – oder setzte sich 1999 als krasser Außenseiter mit 5:4 nach einem legendären Elfmeterschießen gegen einen Favoriten wie den FC Bayern München durch.

Nicht umsonst heißt es deshalb, der Pokal habe seine eigenen Gesetze und die Hoffnung sterbe zuletzt. Besondere Spannung verleiht der Partie auch die jüngste Ansage der Vereinsführung, dass es für Kohfeldt bei dem Spiel um seine eigene Zukunft als Trainer gehe.

Also Werder – auf geht’s in Richtung Finale nach Berlin, wo nach einem Erfolg an diesem Freitag gegen die „Brausetruppe“ aus Leipzig entweder Zweitliga-Überraschung Holstein Kiel oder Borussia Dortmund auf die grün-weißen Pokalhelden wartet!