Die lebendigen und fundierten Vorträge von Markus Kamps stehen für einen gesunden Schlaf. (Markus Kamps – Schlafkampagne)

Das heißt auch, dass eine überaus große Bandbreite unterschiedlicher Ausführungen zur Wahl steht. Und das sei auch gut so, sagt Präventologe Markus Kamps. Denn die Einheitsmatratze, die für alle gut ist – die habe noch niemand erfunden. Bei drei Vortragsterminen im Bettenhaus Heintzen am Wall erläutert der Betten- und Schlafexperte, wie sich Verbraucher im „Matratzen-­Dschungel“ zurechtfinden und sich beim Kauf Geld und Ärger ersparen können.

Herr Kamps, woran merkt man eigentlich, dass es Zeit für ein neues Bett ist?

Generell gilt: Wenn man abends schlecht einschläft, weil man nicht die richtige Position findet, und morgens nicht erholt aufwacht, sondern erschöpft, steif und mit Schmerzen, könnte das an der falschen Schlafstätte liegen. Die Folgen machen sich langfristig bemerkbar. Spätestens, wenn gesundheitliche Probleme auftreten, führt kein Weg an einer ausführlichen Beratung bei einem Bettenspezialisten mehr vorbei.

Was sind Ihrer Meinung nach die häufigsten Fehler beim Matratzenkauf, und wie lassen sie sich vermeiden?

Der größte Fehler ist, dass sich Kunden zu wenig vorbereiten oder sich bei der Auswahl nicht genügend Zeit lassen. Häufig wird überhaupt nicht oder nicht lange genug Probe gelegen und zu wenig auf die ­Abstimmung von Kissen, Unter­federung, Matratze und Zudecke geachtet.

Inzwischen ist eine Reihe an Matratzen auf dem Markt, die einfach im Internet bestellt und ins Haus geliefert werden. Was halten Sie davon?

Die Einheitsmatratze ist sicherlich nicht die Lösung aller Probleme. Jeder schläft anders, hat seine bevorzugte Schlaflage und weist einen individuellen Körperbau auf. Körperliche Unterschiede bei Schulter-, Taillen- und Beckenbreite, beim Körpergewicht oder auch bezüglich der Schlafposition bestimmen maßgebend die individuellen Anforderungen an die Schlafstätte. Schließlich gibt es auch nicht den einen Schuh, der jedem Menschen gleichermaßen gut passt. In meinen Vorträgen möchte ich interessierten Verbrauchern Kriterien und Praxistipps an die Hand geben, die ihnen die gezielte Auswahl erleichtern – herstellerunabhängig, unverbindlich und kostenfrei.

Markus Kamps zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Branche und ist in den Medien häufig zu hören und zu sehen, wenn eine fachmännische Stimme zu Gesundheitsfragen rund um Schlaf und Stressbeseitigung gefragt ist. Die Termine für seine Infoveranstaltungen in Bremen sind Freitag, 15. März, 11 und 16 Uhr, sowie Sonnabend, 16.März, 10 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Platzreservierungen sind im Bettenhaus Uwe Heintzen, Am Wall 165–167, möglich – oder unter Telefon 32 73 07. Aber auch Gäste, die sich spontan für einen Besuch entscheiden, sind willkommen. Weitere Informationen gibt es unter www.bettenhaus-heintzen.de.