„Ich bleibe nicht stehen, wenn ich sitzen kann. Ich bleibe nicht sitzen, wenn ich liegen kann“: Dieses berühmte Zitat der großen US- amerikanischen Unternehmer-

legende Henry Ford machte sich der Hamburger Gestalter und Innenarchitekt Christian Werner zum Auftrag. Das Ergebnis: das Funktionssofa Prado – ein Sitzmöbel wie kein anderes. Das innovative System, das sich mit seinem flexiblen Design seinen Nutzern und deren Räumen anpasst, wurde schnell zu einem der Favoriten der Kunden von Ligne Roset, Am Wall 168. Denn es ist wie gemacht für Menschen, die Abwechslung lieben. Das Sofa ist vom 12. Oktober bis einschließlich 2. November zum attraktiven Herbstpreis zu haben – genau wie die gesamte Kollektion. Das Team von Ligne Roset lädt zum Rendez- vous ein.

Dieses Angebot sollten Fans des französischen Designhauses – und alle, die es noch werden möchten – unbedingt annehmen. „So etwas gab es bislang noch nie“, sagt Studioleiterin Susanne

Wätjen. Die dreiwöchige Frist sei eine wunderbare Gelegenheit, sich Wünsche und Wohnträume zu erfüllen. Diverse Möbel, Leuchten, Wohntextilien, Teppiche und Accessoires, ob Designklassiker oder Neuheiten, gibt es in diesem Zeitraum mit einem 15-prozentigen Rabatt.

Naturtöne und Farbtupfer

Auf die Herbstsaison hat sich das Möbelstudio bereits eingestellt. Das Team verspricht: „Der Winter soll alles andere als dunkel und schwermütig werden.“ Helle Naturtöne, Farbtupfer in

Safran und Koralle, weiche Stoffe und Oberflächen aus warmem Holz und Naturstein zaubern den Experten zufolge ein modernes wohnliches Ambiente.

Ligne Roset steht für eine zeitgenössische Lebensart und bietet für jeden Wohnraum die passende Einrichtung. Die wegweisenden Entwürfe entstehen in künstlerischer Zusammenarbeit mit namhaften Gestaltern und jungen Talenten. Die Lust am vorausdenkenden Design und an technischen Innovationen verbindet das Unternehmen, das seit 1860 und inzwischen in der fünften Generation in Familienhand ist, mit traditionellen Werten. Seit jeher wird am Firmensitz in der kleinen französischen Ortschaft Briord in der Auvergne produziert. Dort entstehen die edlen Stücke in aufwendigen Schritten und in Handarbeit. Das Savoir-faire, sprich

die Gewandtheit der erfahrenen Tischler, Polsterer und Näher, ist die Grundlage der qualitativen Perfektion.

Die Möbel sind Anschaffungen fürs Leben. Ein Paradebeispiel ist das Schlafsofa Multy. 1987 entwarf Designer Claude Brisson, Schüler des Gestalters Jean Prouvé, den richtungsweisenden Evergreen, der stets jung geblieben und in Form sowie Funktion unverbesserlich ist. Das Möbelstück zeigt sich mit seiner durchgängigen Matratze und leichten Bedienung in zeitlos sowie in

legerer Optik. Vom 12. Oktober bis 16. November gilt für das Relaxmöbel ein Sonderangebot.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.ligne-roset.com. Das Bremer Fachgeschäft ist unter Telefon 32 39 32 oder per E-Mail an bremen@ligne-

roset.de erreichbar.