An sich ein alter Hut: Viele Menschen achten jedoch dennoch nicht darauf, sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen – etwa mit einer Kopfbedeckung. (Sebastian Kahnert, dpa)

Wer in der Vergangenheit hohe Temperaturen gut vertrug und nun erstmals Probleme damit hat, sollte zügig seinen Hausarzt aufsuchen, um Beschwerden wie Kreislaufprobleme mit ihm zu besprechen. Viele Menschen trinken während Hitzewellen zu wenig oder das Falsche. Das Umweltbundesamt (UBA) erinnert die Bevölkerung daher daran, besonders auf mineralstoffhaltige Getränke wie Wasser oder Tee zu setzen. Alkohol gelte es zu meiden, wenn das Quecksilber des Thermometers in die Höhe schnellt.

Menschen, die die Hitze gut vertragen, sollten insbesondere auf Senioren und Kinder in ihrem Umfeld achtgeben, da diese durch solche Temperaturen besonders belastet seien. Auch wenn das Joggen im Sommer Spaß macht: Sport gilt es, an heißen Tagen in die frühen Morgen- oder späteren Nachmittags- und Abendstunden zu verlegen. „Vermeiden Sie während der Mittagshitze starke körperliche Anstrengungen“, mahnt das UBA. Die ultraviolette Strahlung der Sonne ist zu dieser Jahreszeit besonders stark. Als Schutz empfehlen die Experten geeignete Kleidung, Hut und Sonnenbrille. Haut, die nicht mit Kleidung bedeckt ist, sollte gut mit Sonnenschutzmittel eingerieben werden. Weitere Tipps gibt es in der Broschüre „Klimawandel und Gesundheit”. Diese steht online unter ­umweltbundesamt.de, Menüpunkt Publikationen, kostenlos zum Herunterladen bereit.

Pro Minute plus ein Grad

In den Sommerferien daheimgebliebene Familien steuern oft mit dem Auto Ausflugsziele an. Wer zwischendurch anhält, um schnell etwas im Supermarkt zu besorgen, sollte dabei nie Kinder und Tiere im Fahrzeug lassen, mahnt der Tüv Rheinland. Wie eine US-amerikanische Studie zeigt, steigt die Temperatur im Wageninneren eines in der Sonne abgestellten Pkw pro Minute im Schnitt um ein Grad Celsius an. „Wer Kinder oder ein Tier im parkenden Fahrzeug lässt, setzt schon bei milden Temperaturen leichtfertig deren Gesundheit aufs Spiel. Selbst, wenn es sich nur um wenige Minuten handelt“, sagt Thorsten Rechtien, Mobilitätsexperte des Tüv. Viele Menschen unterschätzten die Hitzeentwicklung in einem Fahrzeug – und aus den geplanten fünf Minuten Einkauf würden schnell 20. Lebensbedrohlich werde es für Kleinkinder und Tiere im geschlossenen Fahrzeug spätestens ab 40 Grad Celsius. Was viele nicht wissen: Heruntergelassene Fensterscheiben oder schattigere Parkplätze ändern an der Hitzeentwicklung kaum etwas.

Am Meer und Badesee gilt es, vorsichtig im Umgang mit der Sonne zu sein. Die Krankenkasse KKH empfiehlt, sein Lager möglichst im Schatten aufzuschlagen. Kopfbedeckungen wie Sonnenhut, Schirmmütze und Kopftuch helfen dabei, sich vor einem Sonnenstich zu schützen. Im Gegensatz zum Hitzschlag ist bei Sonnenstich in erster Linie das Gehirn betroffen: Die Hirnhäute in Kopf und Halswirbelsäule werden durch die intensive Sonneneinstrahlung gereizt. Die Betroffenen leiden dann unter Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen.

Hitze kann indes nicht nur den menschlichen Körper, sondern auch Medikamente angreifen. Wer regelmäßig vom Arzt verordnete Präparate einnimmt, sollte sich daher über die korrekte Lagerung informieren. Andernfalls riskiert man eine verringerte Wirksamkeit der Mittel. Daher gilt: möglichst nicht in die pralle Sonne legen. Bei längeren Fahrten verstaut man die Medikamente unter einem Vordersitz oder im Kofferraum.

Veränderte Wirkungen

„Wird ein Medikament falsch gelagert, kann es seine Wirkung verlieren – auch wenn man das von außen nicht sieht“, sagt Hannes Mülle von der Bundesapothekerkammer. Während Tabletten oder Kapseln Temperaturschwankungen vergleichsweise gut vertragen, können sich etwa Asthmasprays in der direkten Sonne stark aufheizen. „Das verändert ihre Dosierungsgenauigkeit und die Wirksamkeit“, schreibt der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände. Zäpfchen können gar in der Sonne schmelzen und dürfen danach nicht mehr verwendet werden. Der Grund: Die Wirkstoffe können sich in der geschmolzenen Grundlage ungleichmäßig verteilen. Cremes können durch Hitze ihre Konsistenz verändern und die Bestandteile trennen sich. Manche Medikamente müssen indes auch im Sommer ausdrücklich kühl gelagert werden, das bedeutet unter acht Grad; dazu gehören Insuline oder einige der sogenannten Biologicals. Daheim gehören diese Präparate in den Kühlschrank, unterwegs werden die Vorräte im Kühlbehälter mitgenommen. Dabei sollten die Medikamente jedoch keinen direkten Kontakt zu den Kühlelementen haben. Denn wenn sie einfrieren, kann das die Wirkung verändern, und sie sind nach dem Auftauen unbrauchbar. Kühle Temperaturen sind für die Lagerung zu Hause ebenso wichtig wie für den Transport von der Apotheke zum Patienten.

Die Bundesapothekerkammer warnt darüber hinaus davor, dass es im Hochsommer bei Schmerzpflastern zu Überdosierungen kommen kann. Die erhöhte Hauttemperatur führt dazu, dass die stark wirksamen schmerzstillenden Wirkstoffe schneller und leichter durch die Haut hindurch ins Blut aufgenommen werden. „Patienten sollten die Hautstelle mit dem Schmerzpflaster vor intensiver Sonnenbestrahlung schützen und sich soweit möglich in kühlen ­Räumen aufhalten“, rät Gabriele Overwiening vom Vorstand der Kammer.