März der Welttag des Hörens statt. Das diesmalige Motto, mit dem die Weltgesundheitsorganisation für die Vorbeugung und frühzeitige Versorgung von Hörminderungen wirbt, lautet „Check your hearing“.

„Am Welttag des Hörens möchten wir die Gesellschaft für die enorme Bedeutung des Hörsinns sensibilisieren. Eine Hörminderung kann in jedem Alter einsetzen und kommt oft schleichend“, sagt Marianne Frickel, Präsidentin der Bundesinnung der Hörakustiker. „Manchmal wird sie sogar von Angehörigen schneller erkannt als vom Betroffenen selbst. Deshalb raten wir bei ersten Anzeichen zu einem kostenlosen Hörtest beim Hörakustiker.“

Deutschlandweit bieten mehr als 6.600 Hörakustikerbetriebe professionelle Hörtests an – unkompliziert, in der Regel auch ohne Termin und kostenfrei. So können Hörprobleme schnell erkannt und mögliche Lösungen frühzeitig gefunden werden. Denn, ein geschädigtes Gehör ist irreparabel.

Woran man eine verminderte Hörfähigkeit erkennt, welche Folgen sie haben kann und wie Hörakustiker helfen, lässt sich unter www.richtig-gut-hoeren.de nachlesen. Weitere Informationen zum Welttag des Hörens und den bundesweit stattfindenden Aktionen gibt es unter www.welttag-des-hoerens.de.