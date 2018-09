Die Fachvorträge von Markus Kamps sind stets gut besucht. (Bettenhaus Heintzen)

Worauf Verbraucher beim Matratzenkauf achten sollten und wie sie dabei viel Geld und ­Ärger sparen, darüber informiert der Präventologe und Fachdozent ­Markus Kamps in dieser Woche bei drei Vorträgen. „Wissen ist Macht - Matratzenfehlkäufe vermeiden!“ – so lautet diesmal sein Rat. Wir haben ihn schon einmal vorweg gefragt, was ­Interessierte in seinen Vorträgen erwartet.

Der Fachdozent Markus Kamps ist seit Jahren ein gefragter Mann im Bettenhaus Uwe Heintzen. (Kamps)

Herr Kamps, woran bemerkt man eigentlich, dass es Zeit für ein neues Bett ist?

Markus Kamps: Sichere Anzeichen, dass es höchste Zeit ist, sind zum Beispiel: Wenn man ständig zum Bettrand rutscht, um Festigkeit und Stütze zu finden, oder wenn man jede Nacht Probleme hat, eine bequeme Einschlafposition zu finden. Generell gilt: Wenn man morgens nicht erholt aufwacht, sondern erschöpft, steif und mit Schmerzen, könnte das an der falschen Bettausstattung liegen.

Was sind Ihrer Meinung nach die häufigsten Fehler beim Matratzenkauf – und wie lassen sie sich vermeiden?

Der größte Fehler ist, dass sich Kunden zu wenig vorbereiten oder sich bei der Auswahl nicht genügend Zeit lassen. Häufig wird überhaupt nicht oder nicht lange genug Probe gelegen und zu wenig auf die Abstimmung von Kissen, Unterfederung, Matratze und Zudecke geachtet. Die Folgen einer falschen Schlafstätte machen sich langfristig bemerkbar. Spätestens, wenn Probleme auftreten, führt kein Weg an einer ausführlichen Beratung bei einem Bettenspezialisten mehr vorbei.

Inzwischen sind eine Reihe an Matratzen auf dem Markt, die einfach im Internet bestellt und ins Haus geliefert werden. Was halten Sie davon?

Die Einheitsmatratze ist sicherlich nicht die Lösung aller Probleme. Jeder schläft anders, hat seine bevorzugte Schlaflage, weist einen individuellen Körperbau auf. Körperliche Unterschiede bei Schulter-, Taillen- und Beckenbreite, beim Körpergewicht oder auch bezüglich der Schlafposition bestimmen maßgebend die individuellen Anforderungen an die Schlafstätte. Schließlich gibt es auch nicht den einen Schuh, der jedem Menschen gleichermaßen gut passt. Übrigens: Die Kosten für ein hochwertiges Bettsystem relativieren sich schnell, wenn man bedenkt, dass man während einer angenommenen zehnjährigen Nutzungszeit insgesamt rund 30 000 Stunden im Bett verbringt.

Gerade an Matratzen ist die Auswahl groß. Wo soll man bei der Suche anfangen?

Wichtig ist: Die Matratze muss individuell passen. Sonst kann auch die teuerste Investition zum kostspieligen Fehlkauf werden. Klar ist aber auch: Für den Laien ist kaum erkennbar, ob eine Matratze für ihn geeignet ist. In meinen Vorträgen möchte ich interessierten Verbrauchern die Kriterien und Praxistipps an die Hand geben, die ihnen die gezielte Auswahl erleichtern – ganz herstellerunabhängig, unverbindlich und kostenfrei.

Das Interview führte Anke Velten.