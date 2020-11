Wer die Bremer Einzelhändler unterstützen möchte, sollte vor Ort einkaufen, sagt Jens Ristedt. Die Kunden könnten sich auf gute Hygienekonzepte in den Geschäften verlassen. (Christina Kuhaupt)

Gemütlich durch die City bummeln, die neuen Modetrends anprobieren, winterliche Dekorationen shoppen und zum Abschluss einen Kaffee genießen – die Bremer

Innenstadt bietet sich für Shoppingerlebnisse geradezu an. Doch in diesen Tagen ist es nicht so einfach: Zwar öffnen die Einzelhändler im Lockdown Light weiterhin ihre Geschäfte, doch die Stimmung ist getrübt. Deutlich weniger Passanten sieht man entlang der Einkaufsmeilen, denn die Beschränkungen und die Angst vor einer Infektion sind allgegenwärtig.

„Bereits das saisonale Geschäft zum Start in das Frühjahr brach in vielen Branchen stark weg. Nun erleben wir eine ähnliche Situation“, sagt Jens Ristedt. Der Vorsitzende der CityInitiative Bremen und

Inhaber des Modehauses Ristedt in der Ansgaritorstraße ist dennoch bemüht, positive Seiten in der schwierigen Situation aufzuzeigen. „Die Maßnahmen dienen dem Schutz unser aller Gesundheit. Das Virus muss eingedämmt werden. So eine Situation gab es noch nie, und sie stellt alle vor immense Herausforderungen. Das ist natürlich schwer und belastend“, sagt er und ergänzt: „Wichtig bleiben die Zuversicht, der Optimismus, der Blick nach vorn und natürlich an oberster Stelle: die Gesundheit.“

Im Rückblick auf die vergangenen Monate erinnert sich Ristedt an die Erleichterung, die sich im Zuge der Wiedereröffnung nach dem ersten Lockdown bei den Geschäftsleuten eingestellt hatte. „Es ist jetzt bitter, insbesondere für diejenigen, die die Schließung besonders hart getroffen hat.“ Ristedt denkt dabei etwa an die Gastronomie, die Kultur- und Veranstaltungsbranche oder an die Hotellerie und wünscht sich, dass die Hilfsprogramme des Bundes schnellstmöglich auf den Weg gebracht und umgesetzt werden. Seine Hoffnung: Schnell aus der Krise herauszukommen – gemeinsam. „Zuversicht, Optimismus und Weitsicht sind wichtig, geben Kraft und Mut“, sagt der Geschäftsmann.

„Auch der stationäre Einzelhandel leidet aufgrund stark rückläufiger Käuferzahlen“, sagt Ristedt. Die Modebranche zum Beispiel lebe von der Inszenierung, den Emotionen und der Begeisterung. „Aber die Situation wird sich nach Corona wieder ändern“, sagt er in der Hoffnung auf Events und Aktionen. Nun zähle das Motto „buy local“ umso mehr, erläutert Ristedt und ruft zur Unterstützung des stationären Handels auf. „Beim Shoppen können sich die Kunden auf gute Hygienekonzepte in den Geschäften verlassen. Nutzen Sie auch die Take-Away-Angebote der Gastronomen.“

Eine große Veranstaltung, die der Hansestadt in diesem Winter fehlt, ist der Weihnachtsmarkt. „Das wirkt sich auf das Weihnachtsgeschäft aus. Segmentabhängig werden in dieser Jahreszeit im Normalfall bis zu 25 Prozent des Jahres­umsatzes erzielt“, erläutert der Unternehmer. Die CityInitiative Bremen möchte aber auch ohne die traditionelle Marktkulisse für eine stimmungsvolle Atmosphäre in der dunklen Jahreszeit sorgen. Die Idee des „etwas anderen Weihnachtsambientes“ bestehe aus einer spektakulär erleuchteten Innenstadt, die über die alljährliche Ausstattung hinausgeht, verrät

Ristedt. Je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens sei außerdem weihnachtliche Livemusik, etwa von Balkonen oder aus Fenstern an zentralen Orten, denkbar. „Die veränderten Rahmenbedingungen bieten in diesem Jahr eine gute Gelegenheit, neue Dinge auszuprobieren.“

Überhaupt werde der Strukturwandel durch die Pandemie beschleunigt, ist sich der Geschäftsinhaber des Modehauses sicher. Für Ristedt hat die Bremer City großes Potenzial und einen entscheidenden Vorteil: „Unsere historische Stadt am Fluss hat einen besonderen Charme und einzigartige Touristenmagneten wie die Böttcherstraße, den Schnoor oder das Rathaus als Weltkulturerbe. Ich bin überzeugt, dass es andere Städte und Standorte ohne diese Pfunde und Historie deutlich schwerer haben.“