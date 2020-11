Ob Hörgerät oder Langstock – der Umgang mit einem neuen Hilfs­mittel bedarf der Übung. (Maurizio Gambarini, dpa)

Ein klassisches Beispiel ist der Sportunfall, nach dem der Betroffene eine Zeit lang an Krücken laufen muss. Auch Menschen, die einen Schlaganfall erleiden, können im Anschluss langfristig auf Hilfsmittel, Therapien und Pflege angewiesen sein.

Hörverlust ernstnehmen

Wenn das Radio oder der Fernseher immer leiser erscheinen, liegt das nicht zwangsläufig am Gerät. Ein Hörverlust findet meist schleichend und unbemerkt über einen längeren Zeitraum statt. Bei Verdacht darauf empfiehlt sich das Aufsuchen eines Facharzts, der gegebenenfalls eine Hörhilfe verordnet. Hörgeräte sind inzwischen klein und unauffällig. Durch die Möglichkeit des Probetragens lässt sich die individuell perfekte Lösung finden. Die Bundesinnung der Hörakustiker weist darauf hin, dass gesetzlich Versicherte bei einer vom Arzt diagnostizierten Schwerhörigkeit Anspruch auf eine zuzahlungsfreie Versorgung haben. Es fällt lediglich die gesetzliche Zuzahlung von zehn Euro an. Wünscht man sich weitere Funktionen, die über den von der Krankenkasse bezuschussten Satz hinausgehen, fallen private Mehrkosten an – etwa, wenn das Hörsystem mit dem Smartphone steuerbar oder per Bluetooth mit dem Fernseher verknüpfbar sein soll. Auch die bei Sportlern beliebte Windgeräuschunterdrückung gehört dazu.

Besonders im Straßenverkehr sind Schwerhörige auf ihr Hilfsmittel angewiesen: Fahrradklingeln, Martinshorn und andere akustische Warnsignale können sie nur so rechtzeitig wahrnehmen. Für das sogenannte Richtungshören müssen beide Ohren funktionieren: Das Gehirn erkennt dabei, aus welcher Richtung die Geräusche kommen und lenkt in einer Gefahrensituation reflexartig den Blick zur Quelle. Bei schlechten Sichtverhältnissen kann dies entscheidend sein, um Unfälle zu vermeiden.

Mit dem Erhalt des Hilfsmittels ist es oft nicht getan, meist muss der richtige Gebrauch erst erlernt werden – darauf hat kürzlich die bundesweite „Woche des Sehens“ hingewiesen. Laut der Kampagne erhalten viele Sehbehinderte optische und elektronische Sehhilfen wie Lupe, Monokular, Lupenbrille oder Bildschirmlesegerät, können damit aber nicht umgehen. In solchen Fällen sei ein sogenanntes Low-Vision-Training erforderlich. Unter professioneller Anleitung werde die korrekte Handhabung der Hilfsmittel erarbeitet sowie die eventuell vorhandene Scheu, den Helfer in der Öffentlichkeit zu nutzen, abgebaut.

Das Gleiche gilt für den Langstock, mit dessen Unterstützung sich Gefahrensituationen besser vermeiden lassen. Ein Hilfsmitteltraining kann laut der Kampagne nicht nur zu Hause, sondern auch im Freien, in öffentlichen Gebäuden oder in Geschäften erfolgen. Kontaktadressen von entsprechend ausgebildeten Trainern haben die Ortsvereine des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands. Eine konkrete Regelung für die Kostenübernahme einer reinen Schulungsmaßnahme für den Hilfsmittelgebrauch gibt es bislang nicht.