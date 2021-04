Arbeitszimmer ist nicht gleich Arbeitszimmer. Steuerberater wissen, wo die feinen Unterschiede liegen. (BIANCA KLÄNER)

In Deutschland ist die Nachfrage nach dem Know-how der Experten groß, wie die Bundessteuerberaterkammer meldet: Im vergangenen Jahr stieg die Mitgliederzahl der Kammern erstmals auf mehr als 100.000. Um Nachwuchs für den Beruf des Steuerfachangestellten zu gewinnen, wurde die Kampagne „Mehr als du denkst“ ins Leben gerufen, die das Interesse der Jugendlichen an dem Ausbildungsberuf wecken soll. Im Internet unter www.mehr-als-du-denkst.de finden Interessenten weitere Informationen.

Die Steuerprofis wissen stets genau, welche Kosten man dem Finanzamt gegenüber geltend machen kann. Bereits seit mehr als einem Jahr ist der Begriff Homeoffice in aller Munde. Viele Unternehmen lassen inzwischen einen Großteil ihrer Angestellten tageweise oder ständig von daheim aus arbeiten, um eine Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Etliche Steuerzahler, die ihrem Job nun in den eigenen vier Wänden nachgehen, möchten daher erstmals ein häusliches Arbeitszimmer gegenüber dem Fiskus geltend machen. Doch dieser erkennt nicht immer alles an, was in den Augen eines Laien als heimisches Büro gilt. Steuerberater kennen sich mit den Voraussetzungen und mit der neuesten Rechtsprechung aus und können ihren Mandanten zuverlässig Auskunft geben, welche Möglichkeiten und Grenzen es hierbei gibt.

Nicht jeder Steuerzahler weiß, dass etwa eine kleine Arbeitsecke innerhalb eines Wohn- oder Schlafzimmers nicht vom Finanzamt anerkannt wird. So stellte der Bundesfinanzhof in einem Urteil (Aktenzeichen GrS 1/14) klar, dass ein Raum ausschließlich oder nahezu ausschließlich für betriebliche oder berufliche Zwecke genutzt werden muss, um als häusliches Arbeitszimmer zu gelten. Eine Teilnutzung kann man daher nicht in seiner Steuererklärung geltend machen.

Auch kennen Steuerberater etwa die Entscheidung des Bundesfinanzhofs (Aktenzeichen VI R 130/01), dass der ursprünglich als Hobbyraum vorgesehene Kellerraum eines Mehrfamilienhauses im rechtlichen Sinne grundsätzlich als Arbeitszimmer in Frage kommt. Laut der Richter kann sich nämlich die häusliche Sphäre auch auf diesen Bereich beziehen. Im konkreten Fall machte ein Steuerpflichtiger einen 37 Quadratmeter großen Raum gegenüber dem Fiskus geltend und wurde vom Gericht darin bestätigt.

Einzelfallprüfung

Ebenso wissen die Experten, welche Haltung die Finanzrechtsprechung zu dem Vorhaben einnimmt, mehr als ein Arbeitszimmer steuerlich abzusetzen. Dies ist laut dem Bundesfinanzhof (Aktenzeichen X R 58/09) generell möglich, doch der Steuerzahler muss sich in dem Fall darauf einstellen, dass für jeden einzelnen angegebenen Raum eine separate Prüfung stattfindet, ob er wirklich alle Voraussetzungen erfüllt. So geht der Bundesfinanzhof davon aus, dass ein Arbeitszimmer typischerweise mit Büromöbeln eingerichtet ist und der Schreibtisch in der Regel das zentrale Möbelstück darstellt.

Zudem ist Steuerberatern klar, dass die Beurteilung eines Arbeitszimmers im rechtlichen Sinne abhängig von der Berufsgruppe ist. Daher ist es möglich, dass je nach Tätigkeit des Nutzers ein derart genutzter Raum im Einzelfall auch nicht wie ein Büro im herkömmlichen Sinne wirken muss, damit der Fiskus es akzeptiert. Der Nutzer muss jedoch aufpassen, dass sein Homeoffice nicht zu sehr nach häuslicher Sphäre aussieht. Dies war nach Meinung des Bundesfinanzhofs bei einer Konzertpianistin und Klavierlehrerin der Fall, deren heimisches Klavierstudio am Ende als nicht anerkennungsfähig eingestuft wurde und die dagegen vor Gericht zog (Aktenzeichen VIII R 8/13).

Auch in vielen weiteren wichtigen Angelegenheiten stehen die Steuerprofis Privatleuten hilfreich zur Seite. So empfiehlt die Deutsche Seniorenliga fachliche Beratung, wenn betagte Haus- und Wohnungseigentümer sich mit Angeboten zur Immobilienverrentung beschäftigen. Diese sind laut der Verbraucherschutzorganisation nicht immer eine gute Investition, da die Nutzungsentgelte den Erlös des Teilverkaufs erheblich schmälern können. Vor einer Entscheidung sollten Eigentümer sich daher von einem Experten gründlich beraten lassen.