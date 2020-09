Die Steuererklärung erscheint vielen Menschen kompliziert. Fachleute helfen dabei, möglichst viel Geld vom Finanzamt erstattet zu bekommen. (Oliver Berg, dpa)

Die Experten in Sachen Finanzen kennen alle aktuellen Rechtsänderungen und wissen genau Bescheid über wichtige Gerichtsentscheidungen, an denen man sich orientieren kann. Nicht nur Unternehmen und Einzelselbstständige, sondern auch viele Angestellte nehmen ihre Dienste in Anspruch. Wer etwa mehrere Immobilien besitzt und vermietet, Unterhalt an einen Ex-Ehepartner zahlt, sein Vermögen investiert und außerdem kürzlich etwas geerbt hat, muss sich in Sachen Steuererklärung um etliche Angaben kümmern. Wem dies alles über den Kopf wächst, der kann sich an einen Steuerberater wenden.

Dieser fertigt nicht nur die Erklärung professionell an, sondern weiß auch genau, was zu tun ist, wenn der Bescheid eintrudelt und man vom Fiskus weniger Geld zurück erhält als gedacht oder sogar Steuern nachzahlen soll.

Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) weist darauf hin, dass es die Möglichkeit gibt, Einspruch gegen den Steuerbescheid einzulegen. Ein Profi sorgt dafür, dass die Einspruchsfrist eingehalten wird. Diese läuft für einen Monat, nachdem man den Bescheid erhalten hat. Was nicht jeder Laie weiß: Die Berechnung des Monats erfolgt ab dem Tag, an dem der Steuerbescheid vom Finanzamt abgeschickt wurde, plus drei Tage, so die VLH. Einen verspäteten Einspruch erkennt das Finanzamt nicht an.

Steuerprofis informieren ihre Mandanten auch über die Möglichkeit der sogenannten schlichten Änderung, die nicht jeder kennt. Bei einem eingelegten Einspruch muss das Finanzamt laut VLH die gesamte Steuererklärung noch einmal prüfen. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen und unter Umständen sogar dazu führen, dass der Finanzbeamte nachträglich eigene Fehler entdeckt und der Steuerzahler am Ende noch schlechter dasteht. Wählt man jedoch die Option der schlichten Änderung, überprüft der Fiskus lediglich den Bereich, auf den man hinweist.

Wenn man eine vermietete Immobilie besitzt, ist es wichtig, diese instandzuhalten und gegebenenfalls zu sanieren. Wer einen Handwerker beauftragt, kann einen Teil der anfallenden Kosten steuerlich geltend machen. Nach Angaben des Verbandes Privater Bauherren dürfen Hausbesitzer die reinen Lohn- und Arbeitskosten beim Fiskus geltend machen, nicht jedoch das vom Handwerker verbaute Material. Absetzbar sind auch Fahrtkosten sowie die auf Lohn- und Fahrtkosten anfallende Mehrwertsteuer.

Arbeitskosten absetzbar

Eigentümer sollten daher Handwerkerrechnungen akribisch sammeln und ihrem Steuerberater einreichen. Dieser wird seinen Mandanten im Fall des Falles auch darauf hinweisen, dass das Finanzamt nur eine ordentliche Rechnung akzeptiert, in der Lohn- und Materialkosten getrennt aufgeführt sind. Ein weiteres Erfordernis ist, dass die Rechnung per Überweisung und nicht bar auf die Hand beglichen wurde.

Tritt in der vermieteten Immobilie einmal ein größerer Schaden ein, sind die Reparaturkosten oft hoch. Steuerberater sind über höchstrichterliche Urteile zum Thema gut informiert. So hat etwa der Bundesfinanzhof (BFH) beschlossen, dass ein Vermieter steuerlich sofort absetzbare Werbungskosten geltend machen darf, falls er einen Substanzschaden beseitigen muss, der durch das schuldhafte Verhalten des Mieters entstanden ist. Im konkreten Fall gab ein Eigentümer Sanierungskosten in Höhe von etwa 20 000 Euro an. Entstanden waren sie, weil seine Mieterin einen Rohrbruch nicht gemeldet hatte, wodurch schließlich Schimmel entstanden war. Eingeschlagene Scheiben in den Türen und zersprungene Bodenfliesen verursachten ihm weitere Reparaturkosten.

Der Fiskus ging hier von anschaffungsnahen Herstellungskosten aus, die man nur über einen längeren Zeitraum absetzen kann. Dagegen ging der Steuerzahler gerichtlich vor, bis der Fall vor dem BFH landete (Aktenzeichen IX R 6/16). Dieser entschied zu seinen Gunsten, dass ein Erhaltungsaufwand vorliege, der sofort absetzbar sei.

Auch diffizile Fragen zur Entfernungspauschale können die Justiz beschäftigen, und Steuerberater sind diesbezüglich auf dem Laufenden. Grundsätzlich muss man bei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz die kürzeste Strecke wählen, wenn man die begehrte Pauschale in Anspruch nehmen möchte. Doch der Bundesfinanzhof hat auf die Klage eines Steuerzahlers hin entschieden, dass Ausnahmen trotzdem möglich sind: Den Richtern zufolge gibt es durchaus Situationen, in denen sich längere, aber zeitlich günstigere Verkehrsverbindungen wie Schnell- oder Ringstraßen anbieten. Zur genauen Beurteilung der Zulässigkeit einer solchen Abweichung von der kürzesten Strecke muss daher laut BFH im Einzelfall entschieden werden (Aktenzeichen VI R 19/11).