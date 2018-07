Es lohnt sich, frühzeitig seine Schamgrenze zu überwinden und einen Mediziner hinzuzuziehen. Laut DGVS können nämlich in mehr als 95 Prozent der Fälle konservative Behandlungsmethoden wie stuhlregulierende Medikamente, ausreichend Bewegung und ballaststoffreiche Kost helfen. Auf diese Weise ließe sich ein Großteil der rund 50 000 jährlichen Hämorrhoiden-Operationen in Deutschland vermeiden, schätzt der Verein. Die Erkrankungen zählen zu den zunehmenden Beschwerden in Industrieländern, als Ursache werden genetische Faktoren, ungünstige Ernährung, mangelnde Bewegung und Übergewicht vermutet.

Ernähre jemand sich dauerhaft einseitig und ballaststoffarm, führe dies oft zu Verstopfungen. So erhöhe sich beim Toilettengang der Druck auf die Hämorrhoiden, erläutert die DGVS. Gemeint sind die Gefäße, die ringförmig in der Enddarmschleimhaut oberhalb des Schließmuskels verlaufen. Beim Blutrückstau wölben sie sich mit der Schleimhaut nach außen und verursachen Probleme. Auch übertriebene Hygiene nach dem Stuhlgang, etwa mit aggressiven Reinigungsmitteln oder rauem Toilettenpapier, kann zu Beschwerden im Analbereich führen. Stattdessen seien ein wasserbefeuchteter Lappen oder eine Analdusche zu empfehlen.