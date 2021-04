Der Citroën ë-C4: ausreichend Leistung für den Sprint zwischendurch. (FR, Auto-Medienportal.Net/Citroën)

Der ë-C4 verfügt über eine Leistung von 100 kW (136 PS), das maximale Drehmoment beträgt 260 Nm. Im Sportmodus erfolgt die Beschleunigung von Null auf 100 km/h in 9,7 Sekunden. In allen drei Fahrmodi (Eco, Normal, Sport) beträgt die Höchstgeschwindigkeit 150 km/h.

Die optimale Reichweite von rund 350 Kilometern erreicht der elektrische C4 im Eco-Modus. (FR, Auto-Medienportal.Net/Citroën)

Die Batterie hat eine Kapazität von 50 kWh für eine Reichweite von bis zu 350 Kilometern nach dem Prüfmodus WLTP. Das

System zur Rückgewinnung der Brems- und Verzögerungsenergie kann die Reichweite während der Fahrt noch weiter verbessern. Die Garantie auf die Batterie beträgt acht Jahre oder 16.000 Kilometer für 70 Prozent der Ladekapazität.

Zum Aufladen der Batterie bestehen verschiedene Möglichkeiten: An einer öffentlichen Schnellladestation kann der Citroën ë-C4 mit bis zu 100 kW geladen werden. So lässt sich die Batterie in nur 30 Minuten bis zu 80 Prozent wieder aufladen. An einem 11-kW-Ladeanschluss lässt sich die leere Batterie in rund fünf Stunden wieder vollständig aufladen – somit ist die neue E-Kompaktlimousine beispielsweise über Nacht wieder einsatzbereit. Der ë-C4 auch mit jeder konventionellen Haushaltssteckdose kompatibel. Der Hersteller bietet dabei in Zusammenarbeit mit einem Partnerunternehmen die Installation einer individuellen Ladestation für zu Hause an.

Die neue LED-Lichtsignatur in V-Form an Front und Heck ist ein echter Hingucker. Der verchromte Doppelwinkel, der sich bis zu den Tagfahrleuchten im oberen Bereich und bis zu den Scheinwerfern im unteren Bereich erstreckt, betont die Fahrzeugbreite.

Das sogenannte „LED Vision“, bestehend aus LED-Tagfahrleuchten, drei LED-Scheinwerfern auf jeder Fahrzeugseite und LED-Nebelscheinwerfern mit statischem Abbiegelicht, sorgt auch nachts für eine sehr gute Sicht. Die Chromeinfassung der Fensterlinie und das elegante Design der neuen Außenspiegel verleihen zusätz­liche Raffinesse. Der Spoiler am Heck führt dazu, dass die Kompaktlimousine angemessen auf der Straße liegt. In Kombination mit der neuen Lichtsignatur und den beiden seitlichen Lufteinlässen entsteht ein markantes Heck.

Das Interieur zeichnet sich durch hochwertige und warme Materialien aus. Das breite, horizontal geführte Armaturenbrett erstreckt sich bis zu den Türtafeln und fühlt sich angenehm weich an. Akzente in Seidenmatt-Chrom oder Glänzend-Schwarz an den Luftdüsen, dem Lenkrad, dem Kombiinstrument, den Bedienelementen für Infotainment und der Mittelkonsole sorgen für eine elegante Optik.

Das rahmenlose digitale Kombiinstrument besticht durch sein gut lesbares, für Citroën typisches grafisches Design. Dank des breiten Farbdisplays werden wichtige Informationen direkt in das Sichtfeld des Fahrers projiziert. Die zentralen Luftdüsen und der rahmenlose 10-Zoll-Touchscreen sind in die Mitte des Armaturenbretts integriert.

Bei der individuellen Gestaltung des neuen C4 können Kunden aus 31 Außenvarianten und sechs Innenraumambienten wählen. Der neue ë-C4 ist zu Preisen ab 34.640 Euro erhältlich.