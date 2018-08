Mario Ippen, Inhaber der Lemon Lounge, am Eingang zu dem umgestalteten Lokal, in dem er auf die Klassiker der Barkultur setzt. (Roland Scheitz)

In den vergangenen Tagen hat sich die Lemon Lounge eine kleine

Erfrischungskur gegönnt. Ab dem morgigen Freitag, 3. August,

20 Uhr, herrscht wieder Normalbetrieb in der Cocktailbar, Am Wall 164. Die Gäste müssen jedoch nicht befürchten, dass sie nach der kurzen Pause ihre Bar nicht wiedererkennen. Aber sie dürfen trotzdem staunen und sich freuen: Barinhaber Mario Ippen hat noch bessere Voraussetzungen für „Barkultur at it‘s best“ geschaffen.

So wurde unter anderem das

stilvolle Interieur aufgearbeitet und aufpoliert. Die wesentliche Veränderung betrifft jedoch das eigentliche Herzstück der Bar: „Der moderne Tresen mit zwei professionellen Cocktailstationen ermöglicht ab sofort schnelleres und effektiveres Arbeiten“, erläutert der Gastronom. Bei der Entwicklung der Barmodule wirkte der hochdekorierte Kölner Barkeeper, Autor und Fachberater Stephan Hinz mit. Bei dem Ergebnis „leuchten die Augen jedes Barkeepers“, sagt Ippen.

Erstmals probieren können die Gäste am Freitag auch zwei exklusive und überaus wohlschmeckende Neuheiten der Lemon Lounge: Statt auf vorgefertigte Zubereitungen zurückzugreifen, serviert das Team Tonic Water und Ginger Beer nach Hausrezept aus rein natürlichen Zutaten frisch vom Fass.

Klassische Barkultur

Die Lemon Lounge ist ein echtes Bremer Original. Bei ihrer Eröffnung vor 17 Jahren war sie die erste Lounge-Bar der Stadt. In seiner Philosophie ist Ippen gern altmodisch. Das Wesentliche einer guten Bar sind für ihn die Klassiker der mehr als 200-jährigen Barkultur: Perfekt zubereitete Cocktails, exzellente Whiskys, Rum und Gin, darunter viele Raritäten. „Auf dieser Grundlage bauen wir auf, bevor wir mit Interpretationen verfeinern, variieren und Neues kreieren“, sagt er. Sein großes Fachwissen teilt der Inhaber leidenschaftlich gern. Die rund 100 jährlichen Cocktail- und Mixkurse, Whisky- und Gin-Abende sind meist Monate im Voraus ausgebucht.

Vielleicht ist dies einer der Gründe, weshalb der Whisky-Guide – das maßgebliche Nachschlagewerk für Kenner – die Adresse am Wall zu den 100 besten Bars in Deutschland zählt. Ein weiteres Argument könnte sein, dass die Gäste dort die Wahl zwischen 100 verschiedenen Whiskys haben. Aber auch das Ambiente der Lemon Lounge macht einen Besuch stets lohnenswert: Sie liegt mitten im Herzen der Stadt und doch in ausreichender Distanz, um ungestört und gemütlich den Alltag ausklingen zu lassen.

Die Öffnungszeiten der Lemon Lounge, Am Wall 164, im August sind dienstags bis sonnabends ab 20 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 /

514 88 55 sowie im Internet unter www.lemonlounge.de.