Die Dekorateure von D.F. Rabe & Co. haben die Schaufenster Am Wall 151–152 so herzerfrischend frühlingshaft geschmückt, dass niemand, der einen Sinn für das Schöne hat, daran einfach vorbeikommt. Für Inhaber Stefan Storch und seine Mitarbeiter gilt ein strenges Kriterium: Ins Sortiment von Bremens erster Adresse für feine Tischkultur und Lebensart gelangt nur gut Erdachtes und exzellent Gemachtes, das bleibende Freude beschert.

Darunter sind kostbare Klassiker mit jahrhundertealter Tradition – wie „Royal Blossom“, das strahlend weiße Porzellan der Manufaktur Meissen. Was so modern erscheint, gehe auf eine 300 Jahre alte Liebesgabe aus den Frühzeiten der wohl weltberühmtesten deutschen Porzellanmanufaktur zurück, erläutert Stefan Storch. Der sächsische Kurfürst August III. machte das romantische „Schneeballblüten“-Dekor einst seiner feinsinnigen Gemahlin Maria ­Josepha zum Geschenk.

Einen Fensterplatz haben zurzeit Lilli, Susi und Ole: Mit dem entzückenden Hasentrio hat die jüngste Gestaltergeneration aus Meißen ein traditionelles österliches Symbol neu interpretiert. Nun ist es auch an der Zeit, die Kollektionen der Saison ans Licht zu holen und zu vervollständigen. Zum Beispiel die Porzellan-Ostereier aus dem Hause Royal Copenhagen oder die jährlich wachsende Hasenfamilie aus der Porzellanmanufaktur Fürstenberg, die auch in diesem Jahr wunderschönen Zuwachs bekommen haben.

Einen begeistert wachsenden Sammlerkreis haben auch die Zinnfiguren der bayerischen Gießerfamilie Wilhelm Schweizer. Seit 1796 fertigt die Manufaktur in Diessen am Ammersee Zinn­miniaturen in feinster Qualität und in aufwendiger Handarbeit, die jedes einzelne Stück zum Unikat macht. Viele Liebhaber der Manufaktur Wendt & Kühn können Jahr für Jahr die Ankunft des neuesten Blumenkindes kaum erwarten. Die kleinen Frühlingsboten – seit 1929 in meisterlicher Handwerkskunst im Erzgebirge produziert – haben Nachwuchs in Form eines pausbäckigen Mädchens mit einem Blaustern bekommen.

Auf eine jahrhundertelange Tradition blickt die schwedische Textilmanufaktur Ekelund zurück, die seit 1692 für exzellente Stoffwaren steht und mit ihrem nachhaltigen Ansatz ganz dem Zeitgeist entspricht: Die textilen Kunststücke mit ihren Dekoren aus Flora und Fauna werden in Bioqualität gefertigt. Exklusiv für Bremen hat Storch die aktuelle Frühlingskollektion an Tischsets und -läufern in seinen Laden geholt, die von namhaften jungen Designern gestaltet wurde.

Seit mehr als 175 Jahren steht der Name D.F. Rabe & Co. für feinstes Porzellan, edles Kristall und kostbares Silber. Mit seinem anspruchsvollen Sortiment befindet sich das inhabergeführte Fachgeschäft außer Konkurrenz. Besonders und jenseits des Massenmarkts sind auch der Service und die freundliche wie zuvorkommende Beratung. Wer das Schöne sucht – am Wall lässt es sich zu jeder Jahreszeit finden.

D.F. Rabe & Co, Am Wall 151–152, hat montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, sonnabends bis 16 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter Telefon 32 50 79, per E-Mail an rabe@­rabe-am-wall.de sowie im Internet unter www.rabe-am-wall.de.