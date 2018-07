Chlor und Nässe schwächen den Schutz der Haut im Intimbereich und können die Intimflora beeinträchtigen. Darmbakterien, die normalerweise mühelos in Schach gehalten werden, gelingt es so, leichter in die Harnwege zu gelangen, in die Blase aufzusteigen und eine Entzündung hervorzurufen. Hinzu kommt eine Unterkühlung des Unterleibs. Diese verursacht eine verminderte Durchblutung. Für die Keimabwehr wichtige Immunzellen gelangen schlechter zur Blase – und die Bakterien bleiben unbekämpft.

Dass Frauen dafür anfälliger sind als Männer, liegt an ihrer kurzen Harnröhre. Da diese zudem in der Nähe zum Darmausgang mündet, können Hygienefehler wie Abwischen von hinten nach vorn eine Entzündung fördern. Zur Behandlung unkomplizierter Harnwegsinfekte sind pflanzliche Präparate geeignet – etwa Dragees mit Bärentraubenblätterextrakt wie Cystinol akut. Ist die Entzündung hartnäckiger, sollte man auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen. Meist erfolgt dann eine Therapie mit Antibiotika. Unbehandelt kann es zu Komplikationen kommen, etwa zu einer Nierenbeckenentzündung.