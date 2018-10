Doch manch einer verspürt aufgrund starker Zahn- oder Kieferfehlstellungen Hemmungen, seine Zähne zu zeigen. Die gute Nachricht: Korrekturen von Zahnfehlstellungen sind ein Leben lang möglich. So bestehen auch für Erwachsene vielfältige Behandlungsmöglichkeiten.

Gelten bei Kindern und Jugendlichen Zahnspangen häufig als cool, schrecken Berufstätige meist vor deutlich sichtbaren Brackets zurück; in diesen Fällen greifen Ärzte und Patienten gern zu unsichtbaren Lösungen. Hierzu zählt die Lingualtechnik, eine feste Zahnspange, die auf der Innenseite der Zähne angebracht wird. Während die Spange für Dritte nicht sichtbar ist, tritt der Behandlungserfolg schneller in Erscheinung. Denn die Zähne werden nicht von äußeren Brackets verdeckt.

Möglichst schonend

Zur Korrektur leichter Fehlstellungen bietet sich zudem der sogenannte Clear Aligner an. „Dabei fertigen wir eine herausnehmbare transparente Schiene, welche Patienten mindestens 22 Stunden am Tag tragen“, sagt Dr. Knut Thedens, Facharzt für Kieferorthopädie in der SternKlinik in Bremen. Beide Lösungen werden anhand eines Abdrucks oder eines 3-D-Scans individuell für den Patienten angefertigt. Welche Therapie geeigneter ist, hängt von der Zahnsituation sowie der Einstellung und den Gewohnheiten des Patienten ab. Wichtig für den Experten: Sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen sollte immer eine schonende Behandlung im Vordergrund stehen und möglichst kein Zahn gezogen werden.

Zahn- oder Kieferfehlstellungen bringen jedoch nicht nur ästhetische Probleme mit sich. „Störungen des Kiefergelenks und umliegender Strukturen zeigen oft Auswirkungen auf den gesamten Körper“, sagt Kieferorthopädin Claudia Miethe. „Dazu zählen etwa chronische Kopfschmerzen, starke Rücken- oder Nackenschmerzen, Tinnitus oder Migräne.“ Experten sprechen dann von craniomandibulärer Dysfunktion. Um die Ursprünge der Fehlfunktion zu ermitteln und erfolgreich zu therapieren, arbeiten in der SternKlinik Mediziner aus Bereichen wie Kieferorthopädie, Orthopädie und Physiotherapie fachübergreifend zusammen. Dort beginnt jede Behandlung mit einer umfassenden Untersuchung und Beratung. Der erste Schritt der Therapie ist dann oft eine individuell angepasste Zahnschiene, die der Bisssituation des Patienten angepasst ist.

Zusätzlich zur Behandlung empfiehlt es sich, durch Hobbys oder Sport täglich einige Minuten zu entspannen. Denn ansonsten holt sich der Körper den Ausgleich auf anderem Weg, beispielsweise durch nächtliches Zusammenpressen oder tägliche Körperfehlhaltungen.