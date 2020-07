Sport und Bewegung sind wichtige Faktoren für einen gesunden Körper, auch im Alter. Spaziergänge an der frischen Luft erfreuen Körper und Seele. (Matthias Hiekel, dpa)

Wir leben in einem Wohlstandsland, in dem sehr viele Menschen ein hohes Alter erreichen: Laut dem Portal Statista beträgt derzeit in der Bundesrepublik die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen beachtliche 83,6 Jahre und für ­Männer 78,9 Jahre.

Auch wenn es keine Garantien für ein Leben ohne Gebrechen gibt, kann man aktiv die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen, dass man eines Tages als Senior gesund seine goldenen Jahre genießen kann.

Autogenes Trainng und Yoga sind bestens geeignet, um einem Bewegungsmangel vorzubeugen. (Christin Klose, dpa-tmn)

Großer Handlungsbedarf her-rscht oft in Sachen Essen. Eine schlechte Ernährung mit zu viel Fett, Salz und Zucker gilt als ein ­Risikofaktor für Herz-­Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes Typ 2. Die konsequente Umstellung der eigenen Nahrung auf Lebensmittel, die ausreichend Vitamine und Ballaststoffe liefern, sollte man daher ernst nehmen und mit seinem Arzt besprechen. Beim Thema gesunde Ernährung herrscht noch immer viel Nachholbedarf: Laut einer Studie des AOK Bundesverbands weiß mehr als die Hälfte der Bundesbürger (53,7 Prozent) zu wenig über gesunde Ernährung.

Hierbei gibt es ein starkes Gefälle zwischen den Geschlechtern, rund die Hälfte der Frauen (53 Prozent) besitzt eine ausreichende Ernährungskompetenz, im Vergleich zu lediglich 38 Prozent bei den Männern. Wer Unterstützung bei der Umstellung des täglichen Essens benötigt, kann etwa an präventiven Gesundheitskursen teilnehmen, die von den gesetzlichen Kassen bezuschusst werden. In diesen Programmen finden sich außerdem Kurse zur Rauchentwöhnung, denn Nikotinkonsum gilt ebenfalls als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Dauerstress, dem man sich ohne wirksame Bewältigungshilfen ausgesetzt fühlt, kann unter anderem zu Bluthochdruck und Folgeerkrankungen führen. Zusammen mit dem Hausarzt kann man besprechen, ob etwa das Erlernen von Meditation, autogenem Training oder Achtsamkeitsübungen empfehlenswert ist.

Permanenter Bewegungsmangel kann ebenfalls langfristig die Gesundheit schädigen. Welches Ausdauertraining sich für wen eignet, richtet sich etwa nach dem leist­baren Zeitaufwand, etwaigem Übergewicht und möglichen Vorerkrankungen. So empfehlen Mediziner nicht jedem das Laufen, sondern raten beispielsweise bei Adipositas, Bandscheibenvorfällen oder Knieproblemen eher zum Nordic Walking.

Vorsorgeuntersuchungen haben den Zweck, etwaige Erkrankungen so frühzeitig festzustellen, dass man sie erfolgreich behandeln und langfristig die Gesundheit des Patienten sichern kann. Neben der Krebsvorsorge von Darm-, Brust- und Prostatatumore gibt es einen allgemeinen Check-up, auf den gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren alle drei Jahre Anspruch haben. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft umfasst der sogenannte Check-up 35 die klinische Untersuchung des Ganzkörperstatus, das Abhören von Herz und Lunge, das Abtasten des Bauchraums, die Beurteilung von Bewegungsapparat, Haut und Sinnesorganen, eine Impfanamese sowie Blut- und Urinuntersuchungen.

Auf unsere Sehkraft sind wir ständig angewiesen, daher sollte sie ebenfalls regelmäßig vom Facharzt überprüft werden. Menschen mit Sehschwäche benötigen eine auf den aktuellen Dioptrienwert ausgelegte Brille, um sicher am ­Straßenverkehr teilzunehmen. In Sachen Augenunter­suchungen übernehmen die gesetzlichen Kassen nicht immer alle Leistungen, daher sollte man sich ausführlich über seine Ansprüche und mögliche Sonderfälle informieren. So gilt zum Beispiel die Glaukomfrüherkennung generell als sogenannte individuelle Gesundheitsleistung, die man selbst zahlen muss. Hierzu gibt es aber Ausnahmefälle: Liegt dem Arzt ein Verdacht auf eine Glaukomerkrankung vor, ist eine Kostenübernahme durch die Kasse möglich.

Ebenfalls wissenswert ist es, ob man zu bestimmten Risikogruppen zählt. So weist der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) darauf hin, dass stark kurzsichtige Augen anfällig für verschiedene Augenkrankheiten sind. Ein Beispiel ist d das für Menschen mit einer Kurzsichtigkeit von ­minus drei bis minus sechs Dioptrien um etwa zehn Mal erhöhte ­Risiko einer Netzhautablösung im Vergleich zu normalsichtigen Augen. Wie der BVA erläutert, sind die verschiedenen Gewebeschichten des Augapfels und die Netzhaut bei Kurzsichtigen dünner. Deshalb ist die Netzhaut anfälliger für Schäden wie Löcher, welche unbehandelt in eine Netzhautablösung übergehen können. Wer Symptome wie Lichtblitze oder neu aufgetretene im Gesichtsfeld schwebende kleine Punkte, Flusen oder Schwaden wahrnimmt, sollte sie zum Anlass für eine Untersuchung nehmen. Sie können nach Angaben des Verbandes erste Anzeichen für eine drohende Netzhautablösung sein. Trüben gar neu dunkle Flocken wie ein „Rußregen“ die Sicht oder legt sich ein Schatten über das Gesichtsfeld legt, gilt es, schnellstmöglich einen Facharzt aufsuchen.

Doch auch ohne solche deutlichen subjektiven Symptome kann es laut BVA sinnvoll sein, dass ein Augenarzt bei kurzsichtigen Patienten die Netzhaut bis in ihre Randbereiche untersucht, um ein Netzhautloch oder eine beginnende Netzhautablösung zu erkennen.

Auch die Ohren sollte man regelmäßig kontrollieren lassen. In einem Test lässt sich das Nachlassen des Hörvermögens frühzeitig bemerken und mit einem Hörgerät korrigieren, sodass es nicht unbemerkt fortschreitet.

Apotheken sind ebenfalls ­Ansprechpartner für alle, die möglichst gesund älter werden möchten. Sie beraten ergänzend zum Arzt, etwa dann, wenn ein Diabetiker eine Erkältung hat. Solche für die meisten anderen Menschen harmlosen Infekte können laut der Bundesapothekerkammer bei Personen mit hohem Blutzucker Komplikationen auslösen, weil sie zu einer Abwehrschwäche führen können und hohe Zuckerkonzentrationen das Wachstum von ­Bakterien und Pilzen fördern. Die Profis weisen von Infekten betroffene Diabetiker unter anderem ­darauf hin, dass sie in solchen Situationen ihren Blutzuckerspiegel besonders engmaschig kontrollieren und die Dosis ihrer Medikamente mit dem Arzt besprechen müssen.