Damit dem entspannten Urlaubsvergnügen nichts mehr im Weg steht, sollten sich Reisende rechtzeitig über Impfungen, Sonnenschutz und Co. informieren. (BIANCA KLÄNER)

Die Hauptreisezeit steht bevor. Damit Reisende die Ferien möglichst sorgenfrei und vor allem gesund

genießen, sollten sie sich vor dem Reiseantritt gut vorbereiten.

Das Thema Sonnenschutz gilt es ernst zu nehmen. Nach Berechnungen des AOK-Bundesverbands reicht eine 200-Milliliter-Flasche bei einem Erwachsenen für etwa sechs Ganzkörperanwendungen; ausreichend Creme sollte also zum Gepäck gehören. Experten empfehlen, Sonnenschutzmittel mit einem hohen Lichtschutzfaktor ab 30 zu verwenden. Die Mittel bieten einen ausreichenden Schutz vor UV-A- und UV-B-Strahlung. Die Zahl des Lichtschutzfaktors gibt an, um welchen Faktor länger eine Person in der Sonne bleiben kann, bevor ein Sonnenbrand droht, als wenn man ungeschützt den Strahlen ausgesetzt wäre. Nahrungsergänzungsmittel mit Beta-Carotin werben oft mit dem Schutz vor schädlichen UV-Strahlen. „Kapseln können das Eincremen mit einem Sonnenschutzmittel mit geeignetem Lichtschutzfaktor auf keinen Fall ersetzen,“ sagt Sonja Pannenbecker,

Referentin für Lebensmittel und Ernährung von der Verbraucherzentrale Bremen

Pflaster, Schmerzmittel, eine Schere und eine Wundsalbe gehören zur Grundausstattung der Reiseapotheke. (BIANCA KLÄNER)

Bei aller Ferienvorfreude sollte man nicht vergessen, eine auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmte Reiseapotheke zusammenzustellen. Zur Grundausstattung zählen laut Bundesverband der Barmer GEK etwa Fieberthermometer, Pinzette und Zeckenzange sowie Sonnen- und Insektenschutzmittel. Außerdem sollte sich die Ausstattung an der Hausapotheke orientieren. Empfohlen werden zudem Mittel zur Behandlung von Sonnenbrand, Insektenstichen, Übelkeit, Verstopfung, Durchfall, Erbrechen, Fieber, Schmerzen und Erkältungssymptomen. Ebenfalls sinnvoll ist eine gewisse Menge an Utensilien zur Ersten Hilfe, also Verbandsmaterialien wie Mullbinden, sterile Kompressen, Pflaster, Schere und Desinfektionsmittel. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände schlägt vor, auch Wund- und Heilsalbe sowie Einmalhandschuhe im Gepäck zu haben. Wer chronische gesundheitliche Probleme hat, darf nicht vergessen, einen Vorrat an Dauermedikation mitzunehmen. Für den Fall des Falles empfiehlt es sich, rund 50 Prozent mehr dabei zu haben, als man normalerweise für den Zeitraum brauchen würde.

Meerwasser und trockene Luft durch Klimaanlagen in Hotels oder im Flugzeug können die Augen besonders reizen. Augentropfen zum Befeuchten der Netzhaut beugen zu trockenen Augen vor und sollten daher auf die Liste für die Reiseapotheke gesetzt werden.

Der Impfausweis gehört neben Reisepass und Personalausweis zu den wichtigen Dokumenten für eine Reise. Im besten Fall sind alle gängigen Immunisierungen dort eingetragen. Wen es in die Ferne zieht, sollte sich darüber hinaus über spezielle Impfungen informieren. Ebenfalls sollten sich Urlauber vor Fernreisen mit Erkrankungen befassen, die vor Ort verbreitet sind. Bei einem Aufenthalt in Tollwutgebieten wie Asien, Afrika oder Lateinamerika ist besondere Vorsicht geboten. „Schon vor der Reise sollten Sie sich vollständig mit einem Zellkulturimpfstoff impfen lassen“, erläutert Professor Tomas Jelinek, wissenschaftlicher Leiter des Centrums für Reisemedizin (CRM). Für diesen vollständigen Schutz wird die Tollwutimpfung in drei Dosen innerhalb von mehreren Wochen verabreicht. Der Impfschutz sollte bei Bedarf im Abstand von drei bis fünf Jahren aufgefrischt werden. Des Weiteren gibt es laut CRM eine Schnellimmunisierung, die es ermöglicht, sich innerhalb von einer Woche impfen zu lassen.

Doch nicht gegen alle Erkrankungen, die einen während der schönsten Zeit des Jahres treffen können, sind Impfungen möglich. Ein Beispiel ist die Virusinfektion Ross-River-Fieber, das man sich in Australien, Samoa, Tonga und auf den Cook-Inseln einfangen kann. Übertragen wird es durch Mücken. Nach Angaben des CRM ist es nicht lebensbedrohlich, kann aber zu andauernden Gelenkschmerzen und weiteren starken Beeinträchtigungen führen. Das für das Fieber verantwortliche Virus wurde dieses Jahr bereits in mehreren Parks in Sydney in Mücken nachgewiesen, weswegen das CRM Australien- Urlaubern zu konsequentem Schutz rät. Dazu gehört das Tragen heller und möglichst geschlossener Kleidung. Durch dünne Materialien können Moskitos stechen, warnen Experten. Daher kann es sinnvoll sein, solches Gewebe zusätzlich mit Insektenschutz zu imprägnieren. Zum Auftragen auf freie Haut empfiehlt sich Mückenschutzmittel mit dem Wirkstoff Diethyltoluamid in einer Konzentration von mindestens 30 Prozent.

Vor der Abreise gilt es, bei der Krankenversicherung nachzufragen, wie während des Urlaubs die medizinische Versorgung im Fall akuter gesundheitlicher Probleme sichergestellt ist. Generell gilt: Wer im EU-Ausland erkrankt, kann vor Ort die Europäische Krankenversicherungskarte EHIC, die auf der Rückseite der deutschen Versicherungskarte aufgedruckt ist, nutzen. Anerkannt wird sie nach Angaben des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenversicherung in insgesamt 28 EU-Ländern, den EWR- Staaten Island, Liechtenstein und Norwegen, den Abkommensstaaten Mazedonien, Montenegro und Serbien sowie in der Schweiz. Für andere Ziele, insbesondere die USA, ist ein Auslandskrankenschutz unerlässlich. Diesen empfiehlt der Allgemeine Deutsche Automobil Club aber auch jenen Urlaubern, die in EU-Länder reisen. Der Grund: Es kann ein Krankenrücktransport in eine deutsche Klinik erforderlich werden, welcher nicht über die gesetzliche Kasse abgedeckt ist. Deshalb raten Verbraucherschützer, Auswärtiges Amt und Krankenkassen, vor allen Auslandsreisenden einen solchen Zusatzschutz abzuschließen. In Vergleichsportalen gibt es Angebote ab circa 10 Euro pro Jahr.

Ist die Reiseapotheke zusammengestellt, muss sie richtig transportiert werden. Vor allem müssen die Utensilien sicher und stets griffbereit verwahrt werden. Eine Raumtemperatur zwischen 15 und 20 Grad Celsius ist ideal.