Das Team der Keller haircompany kennt die Frisurentrends 2020: (von links) Sharon Glaziani, Jana Wenke, Anna-Lena Luhrmann, Thorsten Beermann und Jörg Hespenheide. (Roland Scheitz)

Februar in Böblingen statt. Doch Friseurmeister Jörg Hespenheide verrät bereits jetzt: Die Trendsetter des deutschen Friseurhandwerks verordnen modernen Köpfen viel lässige Eleganz. Für die handwerkliche Umsetzung und typgerechte Interpretation sorgen die Stylistinnen und Stylisten Am Wall 162/163.

Weich fallende Wellen und natürliche Farben sind Hespenheide zufolge die Trends der kommenden Monate. In den Wintermonaten

lösen geschmeidige Deep Waves die Beach- und Undone-Looks der vergangenen Saison ab. „Der Bob bleibt weiterhin ein Thema“, erläutert der Friseurmeister. Dieser Verwandlungskünstler unter den Frisuren stehe fast jeder Frau, weil er zahlreiche individuelle Styling­optionen erlaube. Internationaler Liebling der Saison ist der sogenannte Blunt Cut. Dieser Bob mit seinen akkuraten Konturen kann kurz oder länger, mit Seiten- oder Mittelscheitel, mit oder ohne Pony, ganz glatt oder auch lockig getragen werden. „Modemutige verleihen ihrem Haarschnitt mit metallischen Farbtönen einen extravagante Note“, sagt Hespenheide.

Keller haircompany ist ein Markenzeichen, das seit 50 Jahren für handwerkliche Perfektion, visionäre Kreativität und das Gespür für den Zeitgeist steht. Die Akademie Keller the school setzt Maßstäbe für die Branche: In Sindelfingen wurde und wird die Elite des deutschen Friseurhandwerks aus- und weitergebildet. Hespenheide erwarb dort ebenfalls sein Wissen und führt mit seinem Salon am Wall seit 20 Jahren die nördlichste Außenstelle des Unternehmens.

Die Kunden sind dort in den besten Händen und kehren nach ihrem Besuch frisch gestylt und verwöhnt in den Alltag zurück. Neben den klassischen Leistungen eines modernen und anspruchsvollen Friseursalons ist das Team der Keller haircompany für seine Specials

bekannt: Haarverlängerung und -verdichtung, außergewöhnliche Braut- und Galafrisuren, Hochzeitsservice, Perücken sowie Toupets gehören zum Portfolio.

Nur das Beste gilt auch bei Pflege und Styling. Hespenheide arbeitet mit innovativen Produkten führender Marken. Seine Empfehlung: Die Genesis-Serie von Kérastase, die ihm zufolge Haar- und Kopfhautpflege in einer wirksamen Komposition vereint.