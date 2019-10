Grünkohl mal ganz anders zubereitet

Grünkohl einmal ganz anders: als Curry mit Tofu und Süßkartoffeln ein schmackhaftes Wintergericht. (Mangold&Muskat)

Sie tendiert in die vegetarische und vegane Richtung. Warum sich nicht einmal an etwas Neues, Kreatives wagen? An dieser Stelle stellen wir Ihnen das Wintergemüse als Curry-Gericht vor:

Vorbereitung: Sie benötigen für zwei Personen etwa 250 g Grünkohl, 200 g Süßkartoffeln, 100 g Räuchertofu, circa 15 g Ingwer, 1 Teelöffelspitze getrocknete Chiliflocken, 1 bis 2 EL Öl, 15 g Mandelstifte, 1 EL Currypulver, 125 g Gemüsebrühe, 25 ml Sojasoße sowie Salz und Pfeffer nach Belieben.

Garvorgang: Zunächst den Grün­kohl gründlich waschen und verlesen. Die Blätter von den harten und groben Stielen abstreifen und etwas kleiner schneiden. Die Süßkartoffeln waschen und gut abbürsten oder auch schälen – jedoch lässt sich die Schale gut mitessen. Dann in 1 Zentimeter dicke Stifte schneiden. Den Tofu ebenso in Stifte schneiden. Den Ingwer schälen und fein reiben oder hacken.

Das Öl in einem Wok leicht erhitzen, Ingwer und Chiliflocken sowie die Mandelstifte hineingeben und leicht anbräunen. Das Currypulver darüber stäuben und anschwitzen, dann die Brühe dazu­gießen und zum Kochen bringen. Den zerkleinerten Grünkohl nach und nach hinzufügen und jede Portion zusammenfallen lassen. Den Kohl bei mittlerer Hitze zugedeckt circa 15 Minuten köcheln lassen.

Die Süßkartoffeln und den Tofu unter den Grünkohl mischen und alles knapp 10 Minuten garen. Mit der Sojasoße, Salz und Pfeffer abschmecken. Ein bisschen frische Petersilie on top – fertig.