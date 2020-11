Gerade zu Weihnachten lohnt sich ein Bummel über den Wall. (Roland Scheitz)

Die inhabergeführten Geschäfte führen nicht nur exklusive Sortimente und Marken, die man garantiert nicht an jeder Ecke findet. Kompetente und freundliche Beratung, ein überdurchschnittlicher Service und vertraute Ansprechpartner sind dort ebenfalls eine Selbstverständlichkeit.

Damit das auch in den kommenden Wochen so bleiben könne, habe man sich auf die bevorstehende Weihnachtszeit besonders frühzeitig eingerichtet, sagt Stefan Storch. „Unsere Weihnachtspräsentation ist fast aufgebaut“, erläutert der Inhaber des Traditionshauses D.F. Rabe & Co. Das saisonale Sortiment von Bremens einzigartiger Adresse für Tischkultur und Lebensstil ist Jahr für Jahr eine Attraktion für viele Menschen aus der Hansestadt und umzu, die sich für handwerklich gefertigten Baumschmuck, hochwertige Kerzen, saisonales Porzellan und stilvolle Wohnaccessoires begeistern. Sie finden bereits jetzt eine große Auswahl für jedes Budget und immer wieder neue Überraschungen, wenn nach und nach weitere Lieferungen eintreffen – darunter die Bestellungen aus kleinen Manufakturen, die lediglich in kleinen Stückzahlen produzieren können. „Gerade im November lohnt sich der mehrmalige Besuch bei uns“, sagt der Firmeninhaber.

Das gilt selbstverständlich auch für alle anderen Geschäfte am Wall, die hervorragend bestückt sind mit schönen Dingen, mit denen man sich selbst und anderen nachhaltige Freude machen kann. Das Angebot reicht von Designermode, Möbeln und Technik bis zu ausgewähltem Lesestoff und edlen Strickgarnen für die langen Winterabende. Viele Läden werden ihre Öffnungszeiten an den Adventssonnabenden verlängern und bieten auf Wunsch einen

Lieferservice an. Das Einrichtungshaus Ligne Roset etwa arrangiert für seine Kunden zudem die Möglichkeit zum „Private Shopping“: Nach persönlicher Terminabsprache darf in Ruhe und ungestört angeschaut, ausgesucht und ausprobiert werden. Ein Angebot, das in den vergangenen Monaten immer lieber genutzt wurde, sagt Studioleiterin Susanne Wätjen.

„Wir geben unser Bestes, sind vollzählig und guter Dinge am Start. Wir freuen uns auf jeden Kunden, der zu uns kommt“, heißt es aus der Keller Haircompany. Um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, wurden in dem Friseursalon die ohnehin bereits hohen und konsequent umgesetzten Hygienestandards nochmals verschärft, erläutert Salonleiter Jörg Hespenheide. „Keine Frage: Eine Situation wie diese ist eine große Herausforderung für alle. Doch Jammern hilft nicht und macht auch nichts besser“, sagt der Friseurmeister. Er wünscht allen, denen es zurzeit nicht so leicht fällt, eine stärkende Dosis Zuversicht und Optimismus. „Alles wird gut“, ist er überzeugt.