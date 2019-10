Damit Erkältungen und Co. keine Chance haben, hilft gute Vorbeugung, um fit durch den Herbst zu kommen. (pixabay.com/akz-o)

Neben einer ausgewogenen Ernährung und moderaten Bewegung braucht der Körper jetzt vor allem bestimmte chemische Verbindungen, sogenannte Antioxidanzien, die das natürliche Gleichgewicht fördern.

Antioxidanzien schützen den Körper vor freien Radikalen. Diese aggressiven Moleküle entstehen als Abfallprodukte aus dem Stoffwechsel und verursachen oxidativen Stress – vor allem das Immunsystem reagiert darauf empfindlich. Vitamin C galt viele Jahre als der wichtigste Nährstoff in der kalten Jahreszeit. Doch in der Natur gibt es mit Ubiquinol und Astaxanthin noch weitaus stärkere Antioxidanzien. Diese kann der Körper sehr gut verwerten.

Hilfe für die Abwehr

Astaxanthin ist in Meerestieren wie Krebsen, Krabben oder Lachs enthalten – seine leuchtend rote Farbe ist auch der Grund für die kräftige Rotfärbung dieser Tiere. Der an sich natürliche Wirkstoff wird industriell jedoch aus Algen hergestellt. Das Antioxidans verbessert nach Aussagen von Experten die Antikörperproduktion und stärkt die Abwehr. Darüber hinaus wirkt es entzündungshemmend und hat Studien zufolge einen positiven Einfluss auf die Muskulatur und das Gehirn – denn oxidativer Stress betrifft alle Bereiche des Körpers.

Ubiquinol ist ein noch relativ selten verwendeter Wirkstoff, der sich günstig auf den Alterungsprozess auswirkt. Dieser ebenfalls natürliche antioxidative Nährstoff ist die körpereigene Form des Coenzyms Q10 und ist für die Energieproduktion in den einzelnen Körperzelle unverzichtbar. Ferner wirkt er ebenfalls positiv auf das Immunsystem. Einer US-amerikanischen Studie zufolge haben Patienten mit einer Grippe einen deutlich niedrigeren Ubiquinol-Spiegel im Blut als gesunde Menschen. Eine gezielte Nahrungsergänzung mit dem Mikronährstoff kann demnach vorbeugend wirken.

Zwar sind beide Vitalstoffe auch in geringen Dosen in verschiedenen Lebensmitteln enthalten, doch für eine ausreichende Menge an Ubiquinol müsste man pro Tag rund zehn Kilogramm Brokkoli beziehungsweise 60 Avocados essen, für ausreichend Astaxanthin fast ein ganzes Kilogramm Lachs. Einfacher ist es, die Antioxidanzien in Form von Kapseln aufzunehmen, die in der Apotheke erhältlich sind.

Die Natur kennt viele Vitalstoffe, die uns fit durch die Erkältungszeit bringen können. Wer sich dazu noch gesund ernährt, regelmäßig für Bewegung sorgt und auf eine gute Balance von Stress und Entspannung achtet, startet mit einer gut gerüsteten Immunabwehr in den Herbst.