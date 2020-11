Gleich neben dem Café Nero: Mario Ippen freut sich auf die kommenden Wochen in seinem Pop-up-Store. (Roland Scheitz)

Dem Team um Inhaber Mario Ippen wurde damit bestätigt: Die Bar am Wall spielt in der Königsklasse ihrer Branche. Für alle Freunde des Hauses bedeutet dies: Sie können ihre ­Lieblingsdrinks jederzeit und am Ort der Wahl genießen.

Pusser’s Painkiller, French 5, Singapore Sling, Tommy’s Margarita, Mango Cooler, Whisky Sour, Kon Tiki Tropical Itch, Mai Tai: Zur Auswahl stehen zunächst einmal acht Cocktails – für jeden Geschmack sei das Richtige dabei, sagt ­Ippen. „Wir haben die Drinks ausgewählt, die zu den Favoriten unsere Gäste zählen.“ Wer den anerkannten Mixologen kennt, weiß, mit handelsüblichen Fertigmischungen haben seine Kreationen nichts zu tun. Denn in den Flaschen mit dem Label ­Lemon Lounge steckt seit jeher nur das Beste: Spirituosen bewährter Marken und Geschmacksverstärker natürlichen Ursprungs. Dazu zählen etwa frisch gepresste Säfte, Fruchtpürees und Bio-Agaven-­Sirup. „Unser Ziel war es, den Gästen Cocktails von einer Qualität anzubieten, die sie von uns gewohnt sind. So brauchen sie kein Regal voller ­Zutaten und keine professionelle Bartender-Ausrüstung. Es reicht ein Glas Eiswürfel – alles andere übernehmen wir.“

Die Buddelcocktails. (Roland Scheitz)

Ippen bereitet sämtliche Drinks selbst zu. Befüllt werden die Flaschen vornehmlich in der Union-­Brauerei. So haben die Buddelcocktails nicht nur den Geschmack anspruchsvoller Genussmenschen getroffen (auch viele Firmen ordern die Drinks für Feiern jeglicher Art), vielmehr haben sie auch die Fachwelt – Kritiker wie Branchenkenner – auf Anhieb überzeugt. So gilt der ­Mixology Bar Award nicht ohne Grund als eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschsprachigen Szene. Besonders honorierte die unabhängige Jury die Kreativität und den unternehmerischen Mut, feinstes Barhandwerk in Jedermanns Wohnzimmer zu bringen. Vor allem in Zeiten wie diesen, in denen viele Lokalitäten aufgrund der Corona-­Krise geschlossen sind, sei dies von besonderer Bedeutung. Was die Stammgäste der Bar sowie alle, die nun auf den Geschmack gekommen sind, daher am meisten interessieren wird: Wie kommen sie derzeit an ihre Getränke? Was das angeht, zeigen die Bremer Gastronomen und Einzelhändler den bewährten Zusammenhalt: Seit Kurzem sind die Buddelcocktails im Sortiment der Weinhandlung Julius Kalbhenn, Schüsselkorb 12, sowie über ­Lieferando erhältlich. Ab sechs Flaschen liefert die Lemon Lounge bis nach Haus. Bestellungen sind möglich unter: ­lemonloungecocktaildelivery.de. Bis zum 21. November betreibt ­Ippen darüber hinaus einen Pop-up-Store Vor dem Steintor 94-96, der Slogan: „Beer meets Cocktails“. Die Lemon Lounge betreibt diesen in Zusammenarbeit mit der Freien Brau-Union. Geöffnet ist er zweimal die Woche, donnerstags und freitags von 16 bis 20 Uhr, sowie sonnabends von 12 bis 18 Uhr.