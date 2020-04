Hygienisch mobil: So reinigen Sie Fahrräder

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Hygienisch mobil: So reinigen Sie Fahrräder

TMN

Wer in Corona-Zeiten den Arbeitsweg pendeln muss oder einkaufen will, nutzt vielleicht lieber das Fahrrad als den öffentlichen Nahverkehr. Doch wie lassen sich häufig angefasste Teile bei Fahrrad, Pedelec und E-Bike reinigen, um die Möglichkeit einer Schmier­infektion so gering wie möglich zu halten? Wie das geht und welche Mittel sich trotz zumeist fehlender Desinfektionsmittel eignen, erklärt der ADAC Hessen-Thüringen.