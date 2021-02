Innovative Heizkamine geben Räumen durch ihr Design eine persönliche Note. (AdK/www.kachelofenwelt.de/Camina Schmid)

Nach einer Studie der Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse (AWA) hatten im Jahr 2020

in Deutschland 17,85 Millionen Menschen ein besonderes Interesse an den Themen „Wohnen“ und „Einrichten“. Sie nutzen die verschiedensten Informationsquellen und möchten ihr neues Wissen so weit wie möglich in die Gestaltung des eigenen Zuhauses einfließen lassen.

Und dies auf eine persönliche Art: Nach Erkenntnissen des

Verbands der Deutschen Möbelindustrie (VDM) leben wir in einer Zeit der Selbstbestimmung und Individualisierung. Es könne heute nicht mehr von einem Einheits-

stil gesprochen werden, wie es in der 1970er- bis 1990er-Jahren der Fall war: Eigene Vorlieben stehen mittlerweile hoch im Kurs, und

Individualität wird immer stärker als Wohlfühlcharakter wahrgenommen.

Pluspunkt Einzigartigkeit



Die Studien-Ergebnisse bestätigen, warum moderne Holzfeuerstätten im Trend liegen: Kachelöfen, Heizkamine, Kaminöfen, Kachelherde oder Gaskamine gibt es nicht von der Stange. Durch ihre Einzigartigkeit unterstützen sie den eigenen Wohnstil.

Wie unterschiedlich dieser sein kann, zeigen nicht zuletzt die Gewinner beim Branchen-Design- Wettbewerb „Ofenflamme“: Zu den prämierten Werken zählten ein Ofen im Bauhaus-Stil als moderner Kaminblock mit vielen rechten Winkeln, ein authentischer Kamin als klassischer Landhauskachelofen in Flaschengrün, ein fast schwebender, gemütlicher und moderner Ofen sowie ein Heizherd im Küchenblock als kommunikativer und wärmender Ort. Größer könnten die Unterschiede kaum sein.

Wärme sehen und spüren

Die große Bandbreite der „Ofenflamme“-Preisträger spiegelt sich auch im allgemeinen Angebot von Holzöfen wider. Ein moderner Kachelofen mit echter Ofenkeramik gibt zum Beispiel über viele Stunden einen großen Anteil an natürlicher, langwelliger Wärmestrahlung ab und entspannt den Körper bis in tiefere Haut- und Muskelschichten. In sehr kurzer Zeit entwickelt ein Warmluft-Kachelofen seine Heizleistung und spendet eine behagliche Wärme: Die Raumluft wird im Inneren des Ofens erwärmt und über Öffnungen wieder in den Raum geleitet. Platzsparend sorgt der Kaminofen für schnelle Wärme und schafft eine besondere Kamin-Atmosphäre mit Sicht auf das Flammenspiel: Er lässt sich flexibel in kleineren Wohnungen installieren und beim Umzug mitnehmen. Moderne Holzfeuerstätten strahlen eine angenehme Wärme aus, die man sehen und spüren kann.

Umweltschonenden

Durch ihre moderne Verbrennungstechnik erreichen Holzfeuerstätten hohe Wirkungsgrade. Vom Ofen- und Luftheizungsbauer wird das Heizsystem auf den jeweiligen Wärmebedarf abgestimmt. Kachelöfen, Heizkamine, Kaminöfen, Pelletöfen und Gaskamine vom Fachmann heizen unabhängig, flexibel und umweltschonend – zum Beispiel durch eine elektronische Steuerung für die emissionsarme Verbrennung und einen niedrigen Brennstoffverbrauch. Moderne Techniken eröffnen zudem weitere Möglichkeiten, die Holzfeuerstätten nach individuellen Vorstellungen zu nutzen – unter anderem durch eine digitale Vernetzung sowie eine Steuerung per Smartphone.

Welche persönlichen Wünsche infrage kommen, erläutert der Ofen- und Luftheizungsbauer. ­Adressen von Ofenbauer-Fachbetrieben und weitere Informationen rund um die Themen Kachelofen, Heizkamin und Kaminofen fin-

den Sie bei der AdK, der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirtschaft, unter www.­kachelofenwelt.de.