Sie möchte die Blicke auf sich ziehen und von allen ob ihrer Schönheit bestaunt werden.

Daher ist die Auswahl eines zum Typ passenden Brautkleides eines der aufregendsten Unterfangen in der Vorbereitung einer Hochzeit. Wo geht der Trend dieses Jahr hin? Wer die Wahl hat, hat die Qual – die Angebotspalette feierlicher Outfits ist riesig. Wer eine kleine Orientierungshilfe benötigt, dem seien hier einige Vorschläge unterbreitet, die 2019 in Mode kommen und angenehm überzeugen.

Das Interessanteste vorweg: Der Trend geht zur Individualität. „Sei du selbst“ ist das Motto – nicht nur bei der Auswahl des Kleides, sondern auch bei der Ausrichtung der Hochzeitsfeier.

Neben den großen Prinzessinnenkleidern mit aufwendigen Spitzen und Stickereien, die einfach nie aus der Mode kommen, geht der

allgemeine Geschmack mehr hin zur schlichten Eleganz. Schmale Schnitte, leichte Silhouetten und puristische Stoffe liegen ganz vorn. Dabei darf es an Eyecatchern, wie beispielsweise ein außergewöhnlicher Rückenausschnitt oder Transparenz, nicht fehlen.

Besonders auffällig sind in diesem Hochzeitsjahr die unterschiedlichen Ärmelformen: Von kleinen Cap-Ärmeln über Schmetterlings- und Trompeten- bis zu

Bischofsärmeln steht der Braut eine Auswahl an originellen Variationen zur Verfügung.

Auch der Trend zur Farbigkeit setzt sich weiter durch. Noch bis ins 19. Jahrhundert hinein trugen Bräute schwarze Seidenkleider. Heute dürfen sie etwas aufwendiger sein. Mit Tüll, Spitze, Ausbrenner- und Tattoo-Optik verzaubert auch ein schwarzes Kleid und wird zum außergewöhnlichen Hingucker.

In den vergangenen Jahren kamen Kleider im Hippie-Look und Boho-Style (von „Bohemian“) vermehrt vor. Sie sitzen nicht so eng, sind verspielt und erinnern uns an die 70er-Jahre, an freie Liebe und Lockerheit. Doch auch an diesen Outfits geht der Trend zum außergewöhnlichen Ärmel nicht vorbei, der das Brautkleid aufpeppt.

Ein Dauerthema in der Brautmode sind florale Elemente. Sie kommen in Form von Spitzen, Stickereien und applizierten Blüten und Blättern zum Einsatz.

Für einen Wow-Effekt sorgt Spitze auf transparentem Grund, die Dekolleté und Arme kunstvoll in Szene setzt und wie auf die Haut gezeichnet wirkt.

Bei schlichteren Kleidern befindet sich der Hingucker häufig hinten: Ein tiefer Rückausschnitt mit Strassbändern oder Perlen macht auch die Rückseite einer Braut zum Breathtaker.

Trendig sind Fit-and-flare-Schnitte, die Taille und Hüfte be­tonen. Oft werden sie mit dem

Mermaid-Style durcheinander gebracht oder auch synonym verwendet. Dabei gibt es zwischen den beiden Kleiderschnitten einen kleinen, aber feinen Unterschied. Während Fit-and-flare-Brautkleider nur bis zur Hüfte eng geschnitten sind, betonen Mermaid-Modelle bis zu den Oberschenkeln oder sogar bis zu den Knien die Figur und sind erst dann ausgestellt. Dadurch entsteht die typische Fischschwanz-Optik.

Abschließend sei gesagt: Die

Individualität zählt, bleibe authentisch und deinem Typ treu.