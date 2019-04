Auch Ausgaben für die Ausbildung der Kinder lassen sich von der Steuer absetzen – wie, das wissen die Steuerberater. (Waltraud Grubitzsch, dpa)

Dabei helfen Steuerberater.

Wer eine eigene Firma hat, weiß das Können der Profis zu schätzen. Es gibt aber auch etliche Privatleute, die auf das Expertenwissen setzen. Denn je mehr man dem Staat gegenüber steuerlich geltend machen möchte – zum Beispiel hohe Ausgaben im Zusammenhang mit der selbst bewohnten und der vermieteten Immobilie sowie für die Ausbildungen der Kinder –, desto kniffliger können die Details sein. Für den Laien sind die Feinheiten des Steuerrechts jedoch oft das sprichwörtliche Buch mit den sieben Siegeln.

Wusste man als Laie im vergangenen Jahr über eine steuerlich absetzbare Ausgabe noch Bescheid, so kann dieses Wissen bereits wieder veraltet sein. Denn jedes Jahr gibt es in Deutschland rechtliche Änderungen, die die Steuerzahler betreffen. Die Experten sind über alle Änderungen auf dem Laufenden und können so Fehler in der Steuererklärung vermeiden.

Die Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH) meldet etwa, dass von 2019 an ein höherer Grundfreibetrag und ein gesteigerter Unterhaltshöchstbetrag gelten. Ersterer betrug zuletzt 9000 Euro, nun ist er auf 9168 Euro gestiegen. Damit muss ein unverheirateter Bürger ohne Partner 2019 bis zu einer Höhe der Einkünfte von jährlich 9168 Euro keine Steuern zahlen. Das Doppelte, also 18 336 Euro, steht zusammenveranlagten Eheleuten und eingetragenen Lebenspartnern zu. Da sich der Unterhaltshöchstbetrag am Grundfreibetrag orientiert, ist auch er auf 9168 Euro pro Jahr angestiegen, ein Unterhaltspflichtiger kann also unter bestimmten Voraussetzungen Unterhaltsleistungen in Höhe von maximal 9168 Euro pro Jahr absetzen.

Für den Veranlagungszeitraum 2019 ändert sich sich auch der Kinderfreibetrag. Dieser wurde für verheiratete Eltern beziehungsweise eingetragene Lebenspartner mit Kind, die sich zusammen veranlagen lassen, von zuletzt 4788 Euro auf 4980 Euro angehoben. Hinzu kommt ein Freibetrag von 2640 Euro für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf, sodass man insgesamt einen Freibetrag von 7620 Euro pro Kind in der Steuererklärung dieses Jahres geltend machen kann.

Längst nicht jeder Steuerpflichtige kennt sich gut mit seinen Rechten gegenüber dem Finanzamt aus. So weist die Landesbausparkasse LBS Ost darauf hin, dass Riesterverträge auf zwei Arten gefördert werden: Die Sparer profitieren nicht nur von staatlichen Zulagen, sondern auch von Steuervorteilen. Der Steuerpflichtige kann seine förderfähigen Ausgaben für die Altersvorsorge dem Fiskus gegenüber als Sonderausgaben deklarieren, woraus eine Steuerentlastung folgt. In Form von Wohnriester fördert der Staat die beliebteste private Altersvorsorge der Deutschen. Attraktiv ist diese, weil neben 175 Euro Grundzulage und bis zu 300 Euro Zuschuss für jedes Kind für viele Riestersparer außerdem eine jährliche Steuererstattung möglich ist.

Die Steuervorteile sind jedoch – abhängig von Familienstand und Einkommen – sehr unterschiedlich. Beispielrechnungen: Eine Familie mit einem 2010 geborenen Kind und einem gemeinsamen Bruttoeinkommen von 60 000 Euro erhält insgesamt 650 Euro Zulagen und eine Steuererstattung von 108 Euro. Ein Alleinstehender mit einem Bruttoeinkommen von 36 000 Euro bekommt neben der Grundzulage zusätzlich rund 324 Euro Steuern vom Finanzamt zurück. Voraussetzung für eine maximale Riesterförderung ist laut LBS Ost, dass man einschließlich Zulagen jährlich mindestens vier Prozent seines sozialversicherungspflichtigen Vorjahreseinkommens abzüglich Zulagen in den Vertrag einzahlt. In der Anlage AV der Steuererklärung kann man bis zur Grenze von 2100 Euro (inklusive Zulagen) die Beiträge geltend machen. Anschließend prüft der Fiskus im Rahmen der sogenannten Günstigerprüfung, ob die Steuerersparnis aus dem Sonderausgabenabzug höher als der Zulagenanspruch ist und erstattet dem Steuerpflichtigen die Differenz.

In ihren Kanzleien werden die Steuerberater von Steuerfachangestellten bei ihrer Arbeit unterstützt. Da diese Profis immer gebraucht werden, handelt es sich um einen beliebten, krisensicheren Beruf. Wie die Bundessteuerberaterkammer (BStBK) zu Monatsbeginn meldete, ist die Ausbildung zum Steuerfachangestellten bei Jugendlichen nach wie vor gefragt: Laut der aktuellen Rangliste des Bundesinstituts für berufliche Bildung hat die Branche im vergangenen Jahr insgesamt 17 891 Nachwuchskräfte vom ersten bis zum dritten Lehrjahr ausgebildet. Mit 2329 Ausbildungsverhältnissen lag der Bezirk der Steuerberaterkammer Niedersachsen bundesweit vorn.

Die Steuerberater bemühen sich aktiv darum, interessierte Jugendliche anzusprechen. Mit der Kampagne „Mehr als du denkst“ macht die BStBK auf den abwechslungsreichen Beruf aufmerksam. Sie setzt auf Auszubildende als Botschafter, die in Marketingmaterialien, auf den Social-Media-­Kanälen YouTube und Instagram sowie auf der Internetseite der Kampagne unter der Adresse mehr-als-du-denkst.de einen authentischen Einblick in den Arbeitsalltag geben. Die Seite bietet auch eine bundesweite Ausbildungs- und Praktikumsplatzbörse.