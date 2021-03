Zuhause: Kamine und Öfen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Kleine Brennstoffkunde

IKL/AHA

In häuslichen Feuerstätten dürfen nur Brennstoffe nach Angabe des Herstellers in seiner Bedienungsanleitung verfeuert werden. Geeignet sind Brennstoffe generell nur, wenn sie in § 3 der Kleinfeuerungsanlagen-Verordnung (1.