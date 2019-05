Das Smart Home wird immer beliebter. Wenn es um Fenster geht, gibt es mannigfaltige Automationsmöglichkeiten. (VFF/Somfy GmbH)

Gleichzeitig machen sie das Haus sicherer, und auch Kinder oder

ältere Menschen mit Handicap profitieren von ihrem Einsatz.

Automatisierte Fenster und Türen bieten eine Vielzahl an Vorteilen. So unterstützen sie beispielsweise die Bewohner in Sachen Sicht- und Sonnenschutz, sie regulieren das Raumklima, erhöhen den Schutz vor Einbrüchen und sie helfen dabei, teure Heizenergie einzusparen. Bedienen lassen sich die Elemente unter anderem klassisch per Schalter an der Wand, über eine Fernbedienung, per Touchscreen mit Zeitsteuerung und auch mittels App während der berufsbedingten Abwesenheit sowie im wohlverdienten Urlaub.

Andere Systeme arbeiten vollautomatisch mit Sensoren und

erkennen, wenn zum Beispiel die Luft im Haus schlecht ist oder ein Regenguss das Schließen der Fenster erfordert. Funkbasierte Lösungen sind dabei besonders einfach in der Montage sowie Inbetriebnahme und eignen sich so ideal für Neubau und Renovierung.

Je nachdem, wie die verbauten Systeme miteinander vernetzt sind, ergeben sich hochinteressante

Anwendungsmöglichkeiten. Zu nennen wären hier zum Beispiel nutzerunabhängige Lüftungskonzepte mit Wärmerückgewinnung über moderne, integrierte Fensterlüfter, heißt es vom Verband Fenster + Fassade (VFF). Eine weitere Möglichkeit stelle zum Beispiel das automatisierte Öffnen und Schließen der Fenster bei Bedarf dar. Dazu kämen Systeme, die gleichzeitig die Heizungsanlage ausschalten. Schließlich solle während des Lüftens keine Heizenergie verschwendet werden. Und zu guter Letzt ist es natürlich wichtig, dass durch die geöffneten Fenster keine Langfinger ins Haus eindringen. Dafür gibt es Systeme, die zum Beispiel über eine Alarmmeldung das gewaltsame Öffnen des Fensters, Glasbruch oder Bewegung im Haus melden.

Mittels moderner Anwesenheitssimulationen können zusätzlich die Lampen im Haus ein- und ausgestellt sowie die Rollläden herauf- und heruntergefahren werden. Für noch mehr Sicherheit sorgen zudem moderne Zutrittssysteme inklusive Audio- und Videoüberwachung. Die Tür kann dabei mittels Fingerprintsystem, Schlüsselschalter, Transponder, Zahlenschloss oder Zutrittskarte bedient werden. Das Kamerabild kann beispielsweise über einen Bildschirm an der Wand betrachtet werden oder es wird direkt auf das Handy übertragen. So wird auch dem wichtigen Thema Sicherheit Rechnung getragen.