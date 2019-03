Begrüßen ihre Kunden im Ligne Roset-Studio am Wall: Ulrike Ranke (links) und Susanne Wätjen. (Roland Scheitz)

bis zum 30. März sind viele Lieblinge aus dem Programm zu Sonderpreisen erhältlich – darunter „Multy“, das wohl berühmteste Schlafsofa der Welt. Und wie man sieht: Den zeitlos-eleganten französischen Designmöbeln stehen die „Kleider der Saison“ wunderbar.

Im Trend sind Farben, die Augen und Seele schmeicheln. So wie der Star der aktuellen Palette – ein warmes Korallenrot, das in der Kollektion in vielen Nuancen vom zartesten Pastellton bis zum kräftigen Ziegelrot seine Wirkung entfaltet. „En vogue“ seien zurzeit auch sanfte Grüntöne von Minze bis Salbei, sonniges Senf- und Safrangelb sowie ein samtiges Nachtblau, sagt Studioleiterin Susanne Wätjen.

Im Showroom am Wall zeigt die Innenarchitektin, wie die neuen Farben in Szene gesetzt werden: Etwa mit Glanzstücken aus Messing, Kupfer oder Chrom, beruhigenden Begleitern in Taupe und Grau oder in der spannenden ­Kombination mit edlem Nussbaumholz.

Ligne Roset-Möbel sind Anschaffungen fürs Leben, die Trends überdauern. Gleichzeitig sind sie wie gemacht für Menschen, die Abwechslung lieben und sie in der modernen Lebenswelt auch brauchen. Ein Paradebeispiel unter vielen ist das Sofasystem „Prado“ des Hamburger Gestalters Christian Werner. Mit seinem auf das Wesentliche reduzierten Design, den flexiblen Lehnenelementen und unterschiedlichen Formaten passt es sich seinen Besitzern und deren Räumen perfekt an. Der amerikanischen Unternehmerlegende Henry Ford hätte der bequeme Verwandlungskünstler sicher gefallen. Dessen Zitat „Ich bleibe nicht stehen, wenn ich sitzen kann. Ich bleibe nicht sitzen, wenn ich liegen kann“ hatte sich Werner zum Auftrag gemacht. Weitere Beispiele für das alltagstaugliche ­Design von Ligne Roset sind die neuen ultradünnen, aber pflegeleichten und unempfindlichen Tisch- und Abdeckplatten aus Feinsteinzeug.

Lust am Design

Ligne Roset ist elegante zeitgenössische Lebensart bis ins Detail. Zur Kollektion des französischen Designhauses gehören auch Leuchten, Teppiche, Wohntextilien und Accessoires. Die richtungsweisenden Entwürfe entstehen in Zusammenarbeit mit namhaften Gestaltern und jungen Talenten. Die Lust am Design und an technischen Innovationen verbindet das Unternehmen, das seit 1860 und mittlerweile in der fünften Generation in Familienhand ist, mit traditionellen Werten. Seit jeher produziert es am ursprünglichen Firmensitz in der winzigen Ortschaft Briord in der Auvergne. Dort entstehen die Möbel in aufwendigen Fertigungsschritten und mit viel Handarbeit. Das Savoir-faire, sprich die Gewandheit der Tischler, Polsterer und Näher ist die Grundlage der qualitativen Perfektion, die ebenfalls typisch Ligne Roset ist.