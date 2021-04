Der SEAT Tarraco e-Hybrid wird als Fünftürer in den Ausstattungs­varianten „Xcellence“ und „FR“ erhältlich sein. (FR, Auto-Medienportal.Net/Seat)

Die Systemleistung beträgt 245 PS, das maximale Drehmoment liegt bei 400 Newtonmetern. Die sechs Gänge werden über ein Doppelkupplungs­getriebe gewechselt. Der NEFZ- Normverbrauch nach der speziellen Berechnungsmethode für Plug-in-Hybride wird mit 1,8 Litern je 100 Kilometer angegeben.

Rein elektrisch kann der Seat Tarraco e-Hybrid bis zu 140 Stundenkilometer schnell fahren. Zwei gesonderte Bedienknöpfe ermöglichen das schnelle Wechseln auf reinen Elektrobetrieb (e-Mode) oder in den Sportmodus „s-Boost“. Ist der interne Stromspeicher leer, lässt er sich in rund fünf Stunden (bei 2,3 kW) oder in nur rund dreieinhalb Stunden (bei 3,6 kW) wieder voll aufladen.

Geräumiger Full-Size-SUV

„Im Rahmen unserer Elektro-Offensive erweitern wir die Produktpalette um ein effizientes Hybridmodell“, erklärt Bernhard Bauer, Geschäftsführer von Seat Deutschland. „Der Tarraco e-Hybrid ist aber nicht nur effizient, er bietet als geräumiger Full-Size-SUV richtig viel Platz für die ganze Familie und eignet sich damit auch hervorragend für die Langstrecke.“ Gleichzeitig könne man flüsterleise und emissionsfrei in der Stadt unterwegs sein. „Mit der Elektrifizierung unseres größten SUV- Modells führen wir die Plug-in- Hybrid-Technologie erstmals in diese Fahrzeugklasse ein und sind damit wieder einen Schritt näher an unserem Ziel, Elektrofahrzeuge für jeden Anspruch erschwinglich zu machen“, sagt Bauer.

Als Energiespeicher dient eine Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 13 Kilowattstunden. Das reicht für eine rein elektrische Reichweite von bis zu 55 Kilometern (nach NEFZ). Der Tarraco e-Hybrid eignet sich somit sehr gut für energieeffizientes und lokal emissionsfreies Fahren im urbanen Umfeld. Ist der interne Stromspeicher leer, lässt er sich in rund fünf Stunden (bei 2,3 kW) oder in rund dreieinhalb Stunden (bei 3,6 kW) wieder voll aufladen. Sofern die Batterie ausreichend geladen ist, startet der Seat Tarraco e-Hybrid immer im vollelek-

trischen Betrieb.

Das Fahrzeug schaltet selbstständig in den Hybridbetrieb, wenn die Batteriekapazität unter einen bestimmten Wert sinkt oder das Fahrzeug schneller als 140 km/h fährt. Im Hybridmodus hat der Fahrer zudem die Möglichkeit, den Ladezustand der Batterie beizubehalten, die Batterie während der Fahrt aufzuladen oder den Ladestand auf ein empfohlenes Niveau zu reduzieren. Die drei Betriebsmodi (Elektromodus „e-Mode“, Automatischer Hybridmodus oder Manueller Hybridmodus) können über das Infotainment- System aufgerufen und konfiguriert werden.

Wie alle modernen Seat-Modelle ist auch der Tarraco e-Hy­brid vollständig vernetzt und bietet eine Reihe von fortschrittlichen Konnektivitätslösungen. Mit Einführung der neuen Plug-in-Hy­bridvariante kommen nun noch mehr praktische Funktionen hinzu. So kann der Nutzer über eine App selbst aus der Ferne auf wichtige Daten zugreifen, den Ladevorgang und sogar die Klimaanlage steuern.

Die Preisliste beginnt bei 46.270 Euro. Gebaut wird der Tarraco e-Hybrid im VW-Stammwerk in Wolfsburg.