Trendiges Geschenk für Kinder: Eine LED-Einhorn-Lichterkette mit Timer-Funktion und Batteriefach. (Martin Savara und djd/Lampenwelt.de, djd/Lampenwelt.de)

Mit den aktuellen Weihnachtstrends in Kombination mit bewährten Lichtideen gelingt das stimmungsvolle Update für die

Adventszeit.

„Frosti der Schneemann“ erhält in diesem Jahr Konkurrenz - beispielsweise von einem leuchtenden Elchkopf mit Geweih für die Wand. Oder kleinen Babypinguinen, die im Pulk die verschneite Terrasse erobern. Wo früher ein Weihnachtsmann mit Rentiergespann Platz fand, tummeln sich heute verschiedenste Figuren – beispielsweise auch nur angedeutet als leuchtende Silhouette aus LED-Lichtschläuchen.

Als Wand- oder auch Standfiguren machen sich stilisierte Tiermotive oder auch Engel, Weihnachtsmänner und Co. gut im winterlichen Garten. (Star Trading AB und djd/Lampenwelt.de, djd/Lampenwelt.de)

Der klassische Kranz mit bunten Lichtern tut es zwar auch, aber ein bisschen moderner darf es in diesem Jahr dennoch sein. Smart wird es etwa mit einer Lichterkette, die sich per App steuern lässt. Und zwar nicht nur einfach an und aus, sondern mit ganz besonderen Effekten: Individuelle Farbszenarien können direkt auf den Bildschirm gezeichnet und auf die Lichterkette am Weihnachtsbaum übertragen werden. Die Smartphone-Kamera erkennt und kartiert vorab jede LED-Position am Baum, so kann das gezeichnete Muster kinderleicht auf den Baum übertragen werden. Möglich sind zum Beispiel bunte Streifen. Eine solche Lichterkette eignet sich auch bestens als Geschenk.