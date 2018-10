Ende der 1960er-Jahre wurde es ein Haus für alternative Ideen, für Austausch und Genuss. Mit dem „Napoli“ zog eines der ersten italienischen Restaurants in Bremen ein. Genauso lange vertreibt hier Bettina Wassmann Bücher für den besonderen Anspruch. Die kurvige Galionsfigur über dem Eingang erinnert an die Zeiten des legendären Wall-Cafés, seit 17 Jahren die Lemon Lounge mit dem ausgezeichneten Barkeeper Mario Ippen. In dieser inspirierenden Nachbarschaft arbeiten Wolldesignerin Julia Hübotter und Modedesignerin Nicola Hübotter. Seit vier Jahren kombinieren die beiden Schwestern ihre Talente

in der gemeinsamen Modelinie WOLLschnittE.

Markenzeichen der kreativen Koproduktion ist die Kombination von edlen Stoffen und feinem Strick zu raffinierten Lieblingsstücken, die zugleich bequem und alltagstauglich sind. Im Atelier Am Wall warten die neuesten Hingucker in den Materialien, Schnitten und Farben der Saison auf modebegeisterte Individualisten. Aber weil die Adventszeit lang genug ist, darf ausnahmsweise auch einmal ein Besuch in Hamburg empfohlen werden: Zwischen 30. November und 9. Dezember wird die aktuelle WOLLschnittE-Kollektion im Zuge der Messe Kunst und Handwerk im Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe gezeigt. Die Einladung in den Kreis internationaler Designer der ältesten und renommiertesten deutschen Messe ihrer Art ist eine Auszeichnung, auf die die Bremer Modemacherinnen vom Wall stolz sein können.

Neuigkeiten gibt es auch zu den Labels mypulli und privatvergnügen: Neben den maßgefertigten edlen Pullovern, Westen, Strickjacken und Schals für Damen und Herren sind nun auch Strickkleider im Wunschprogramm. Alle Modelle, die bis Sonnabend, 24. November, bestellt sind, werden bis Weihnachten geliefert. Für die Maßblusen und -hemden gilt bis zu dem genannten Datum ein besonders günstiges Herbstangebot. Und noch ein Tipp: Unter dem Motto „Andrea räumt auf!“ sind in Nicola Hübotters Schnitträumen viele Stücke zu attraktiven Preisen zu haben, darunter mypulli-Musterteile und handgestrickte Secondhand-Unikate. Ein Teil des Erlöses aus dieser Sonderaktion wird für einen guten Zweck gespendet.

Allen, die mit Vergnügen „an der Nadel hängen“, wird es beim Besuch bei WOLLE am Wall sofort in den Fingern jucken. In Julia Hübotters großem Sortiment sind wunderschöne Garne ausgewählter Manufakturen aus aller Welt, die man nicht an jeder Ecke findet: Qualitäten aus Merino, Kaschmir, Schurwolle, Yak und Mohair, avantgardistische Garne aus Papier, Edelstahl oder Seide bieten Stoff für viele einmalige Kreationen. Fachkundige persönliche Beratung und wertvolle Tipps für Verarbeitung und Design gibt es kostenlos dazu.



WOLLE + schnitträume, Am Wall 164, 28195 Bremen. Öffnungszeiten montags bis freitags von 9.30 bis 13.30 Uhr, mittwochs von 16.30 bis 19.30 Uhr (gilt jetzt auch für WOLLE am Wall) und nach Vereinbarung. Weitere Informationen unter Telefon 0172/ 419 51 88 und auf den Internetseiten www.schnittraeume.de sowie www.wolleamwall.de.