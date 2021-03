Wir sind einander wichtig: Schmusetiger und Lieblingsmensch zeigen ihre Zuneigung deutlich. (Veera Tsõbo und djd/Agila/veera - stock.adobe.com, veera - stock.adobe.com)

Schnurrende Katzen oder schwanzwedelnde Hunde gelten gemeinhin als zufrieden. Während die Tiere so durchaus Freude und Wohlbehagen ausdrücken, können sie damit ebenfalls Angst oder Stress anzeigen. Deswegen ist es wichtig, dass Haustierhalter die Körpersprache ihrer Vierbeiner

situationsbedingt richtig zu deuten wissen. Lecken die treuen Begleiter ihrem Menschen zum Beispiel hingebungsvoll über Arme oder Hände, ist dies ein Zeichen von Zuneigung. So zeigen sie, dass sie die Person als festen Bestandteil des Rudels sehen. Auch mit einem leichten Knabbern oder einem tiefen Blick in die Augen drücken Haustiere ihre Gefühle aus. Vertrauen zeigen sie vor allem, indem sie sich freiwillig in eine schutzlose Haltung begeben. Dann legen sich Hunde oder Katzen während einer Kuscheleinheit auf den Rücken und laden ihre Halter zum Streicheln ein. Oder sie betten ihren Kopf vertrauensvoll in die Hände der Besitzer. Manchmal bringen Haustiere ihnen sogar das liebste Kuscheltier oder Spielzeug, um es zu teilen. Aber nicht jedes Geschenk lässt Menschenherzen höherschlagen. Freigängerkatzen zum Beispiel legen manchmal Mäuse oder andere Beute vor die Tür oder in die Wohnung. Doch auch wenn sich die Freude bei den Beschenkten in Grenzen hält, wird Schimpfen nur wenig bringen – der Jagdtrieb lässt sich nicht abgewöhnen. Halter sollten die Geste daher als Fürsorge hinnehmen und das ungewollte Geschenk bei nächster Gelegenheit entsorgen.

Bindung stärken

Zwar ist bislang wissenschaftlich ungeklärt, ob Haustiere überhaupt Liebe in unserem Sinn empfinden können. Fest steht jedoch, dass sie in Verbindung mit ihren Besitzern Gefühle erleben und ausdrücken. Wichtig ist, dass Tierhalter diese erkennen und darauf eingehen. So kann es zudem das Vertrauen fördern, wenn sie ihren Lieblingen im richtigen Moment Ruhe gönnen oder Sicherheit vermitteln. Empathie und Zeichen der Zuneigung stärken also wie bei zwischen- menschlichen Familienmitgliedern auch die Bindung von Zwei- und Vierbeinern beträchtlich.