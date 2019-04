Genau das wollen die Fans des SV Werder Bremen wieder erleben: eine Feier zum Gewinn des DFB-Pokals wie im Jahr 2009. (nordphoto)

Dieses Spiel könnte als Vorbild für das heutige Duell dienen. Bereits das jüngste Aufeinandertreffen der Kontrahenten in der Bundesliga ließ Werder nicht chancenlos erscheinen.

Ein Schuss von Niklas Süle fand nur seinen Weg in das Tor, weil Davy Klaassen den Ball unglücklich abfälschte. Ansonsten hätte Jiri Pavlenka die Spieler der Bayern wahrscheinlich weiter in den Wahnsinn getrieben und alles abgewehrt, was auf seinen Kasten kam. Nicht zu vergessen, dass Werder sich seit der

58. Minute nach der Gelb-Roten-­Karte gegen Milos Veljkovic in Unterzahl den Angriffen der Bayern erwehren musste. Das taten sie mit Geschick und etwas Glück. Zugegebenermaßen ging nach vorn nicht viel, doch Werder kann offensiv spielen. Das hat die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt in dieser Spielzeit oft genug bewiesen. Antreten wird sie zudem bestimmt mit elf Mann.

Der Held des Achtelfinales gegen Borussia Dortmund: Jiri Pavlenka parierte zwei Elfmeter. (nordphoto / Ewert, nordphoto)

Werder möchte das Spiel sicher in der regulären Spielzeit entscheiden. Sollte es allerdings selbst nach einer Verlängerung keinen Sieger geben, haben die Bremer einen Pokalhelden auf ihrer Seite. Schließlich haben sie im Elfmeterschießen des Öfteren beste Erfahrungen gemacht. Nicht nur im Finale von 1999, sondern auch auf dem Weg in dieses Halbfinale. Unentschieden, 1:1, lautete das Ergebnis am Dienstag, 5. Februar, nach der regulären Spielzeit gegen Borussia Dortmund. In der Verlängerung dieses Achtelfinales fielen vier weitere Tore, auf jeder Seite zwei. Es ging ins Elfmeterschießen. Entscheidend waren die Schüsse von Paco und Maximilian Philipp. Beide Versuche vom Punkt entschärfte der grandiose Pavlenka, der damit zum Helden des Spiels avancierte. Damit hatte Werder den großen Favoriten der Partie aus dem Pokal geworfen.

Zur Erinnerung: Vor diesem denkwürdigen Achtelfinale führte der BVB die Tabelle der Bundesliga mit sieben Punkten Vorsprung vor der Borussia aus Mönchengladbach an. Die Bayern lagen punktgleich, aber mit einem schlechteren Torverhältnis auf dem dritten Platz. Für viele galt Werder Bremen bereits vor dem Anpfiff als ausgeschieden. Nun führt der FC Bayern München die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung vor dem BVB an, im Süden der Republik würde niemand einen Cent auf das Nordlicht setzen. Sprich: Die Voraussetzungen sind recht ähnlich, und manchmal wiederholt sich Geschichte.

Dieses Halbfinale ist ein Aufeinandertreffen der Giganten der deutschen Pokalgeschichte: Der Rekordpokalsieger tritt gegen den zweitbesten Teilnehmer des DFB-Pokals an. Die Bayern haben den Pott bei 22 Teilnahmen am Finale 18 Mal mit nach München nehmen können, für die Bremer stehen bei zehn Endspielteilnahmen sechs Siege auf der Liste. Den dritten Platz teilen sich mit je fünf Pokaltiteln Schalke 04 und Eintracht Frankfurt.

Ein weiterer Punkt spricht für Werder: Zum ersten Mal in dieser Pokalsaison spielen die Bremer zu Hause – unter Flutlicht im selbstverständlich ausverkauften Weserstadion. Die Mehrheit der über

42 000 Besucher werden den SV Werder Bremen frenetisch anfeuern. Ein großer Vorteil auf dem Weg ins Finale. Der berühmte zwölfte Mann kann die Reserven freimachen, die fast jede Mannschaft benötigt, um die Bayern zu schlagen. Und: Werder ist seit mehr als 30 Jahren in Heimspielen des DFB-Pokals ungeschlagen.

Überhaupt ist es mal wieder Zeit für ein Wunder von der Weser. Doch muss es wirklich ein Wunder sein? Zwar zeigten sich die Bayern in den vergangenen Wochen erstarkt, unverwundbar sind sie aber nicht. Am 27. Spieltag der Bundesliga ließen sie beim 1:1 in Freiburg wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft liegen. Ganz zu schweigen von den Auftritten des Rekordmeisters in der Hinrunde. Es muss also nicht unbedingt gleich ein weiteres Wunder von der Weser sein, das den SV Werder Bremen bis in das Finale nach Berlin bringt. Auch ein Sahnetag kann reichen. Gegen ein Wunder hätte allerdings niemand etwas.

Als gutes Beispiel aus der jüngsten Zeit kann Eintracht Frankfurt dienen: Die Hessen gewannen den DFB-Pokal im vergangenen Jahr – gegen niemand geringeren als den FC Bayern München. Die Eintracht siegte im Finale 3:1 gegen den damaligen amtierenden Meister,

der den Titel mit unglaublichen

21 Punkten Vorsprung an die Isar holte. Frankfurt schloss die Saison 2017/2018 letztendlich auf dem achten Platz der Tabelle ab.

Ebenso unbestritten ist, dass viele Fans des SV Werder einem Spieler den Siegtreffer besonders gönnen: Claudio Pizarro. Der ewig junge 40-Jährige, der seit Jahren gewissermaßen zwischen Bremen und München pendelt, hat zwar in beiden Lagern unendlich viele Sympathiepunkte gesammelt, aktuell steht er jedoch in Bremen unter Vertrag. Sein Können, seine Schlitzohrigkeit und seine Erfahrung hat er im Verlauf seiner Karriere oft bewiesen. Heute könnte er sich mit einem Tor – oder gern auch mehreren Toren – ein Denkmal setzen. Das könnte die ganze Mannschaft, die sich ab 20.45 Uhr dem FC Bayern entgegenstellt.

Es heißt: Daumen drücken für Werder. Lasst nicht nur das Weserstadion erzittern, sondern die komplette Stadt. So merken die Bayern frühzeitig, dass es für sie in Bremen nichts zu holen gibt.