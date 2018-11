Mandarinen und ihre verwandten Sorten sind in den Wintermonaten leckere Lieferanten von Vitamin C. (BIANCA KLÄNER)

Zudem schlagen die kurzen dunklen Tage vielen auf das Gemüt.

Im Spätherbst beginnt für viele mit der Zeitumstellung das saisonale Tief: Wenn man die Arbeit verlässt, wird es bereits dunkel, und angesichts des kalten, oft regnerischen Wetters verbringen sie viel Zeit drinnen mit viel ungesundem Essen. Bevor man sich versieht, fängt sich der eine oder andere eine Erkältung ein. Es gibt zwar keine Garantien, körperlich und seelisch fit durch den Winter zu kommen, doch man kann aktiv die Wahrscheinlichkeit dafür erhöhen.

Auch wenn der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt und daheim auf dem Sofa zur Adventszeit dazu gehört, übertreibt es manch einer damit. Auch Feuerzangenbowle, Eierpunsch & Co. haben ­Saison und viele dankbare Abnehmer. Ein Übermaß an Alkohol kann durch seine Kalorien allerdings zu unerwünschtem Winterspeck führen und das Immunsystem schwächen. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) empfiehlt, Alkohol nicht zum Durstlöschen zu verwenden und ihn langsam zu genießen. Wer mehr als eine flüssige Leckerei mit Schuss zu sich nehmen möchte, tut gut daran, zwischendurch eine alkoholfreie Option zu trinken. Leckere Alternativen auf den saisonalen Märkten sind weihnachtlich gewürzter Tee, Fruchtpunsch und heiße Schokolade. Und wer einmal ein Getränk mit Prozenten ablehnt, ist keine Spaßbremse. „Beim Alkohol ‚Nein danke‘ zu sagen, ist nicht unhöflich, sondern Ausdruck der Selbstbestimmung und der eigenen Wertschätzung“, sagt die Ärztin und BZgA-Leiterin Heidrun Thaiss.

Manch einer vermisst den Sommer und damit besonders die langen Tage, die viel Licht gespendet haben. Im Winter sieht es anders aus: Die ständige Dunkelheit macht Körper und Seele zu schaffen. Manche Menschen leiden sogar unter der Winterdepression, wie die saisonal-affektive Störung im Volksmund genannt wird. „Wir brauchen Licht, um uns wohlzufühlen“, sagt Astrid Maroß, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie im AOK-Bundesverband. „Sonnenlicht hat einen wichtigen Einfluss auf viele biochemische Prozesse in unserem Körper: Es regelt den Schlaf-Wach-Rhythmus, beeinflusst unsere Hormonproduktion, den Hunger und die Leistungsfähigkeit.“

Dass man sich im Winter oft schläfrig fühlt, liegt der Krankenkasse zufolge daran, dass bei wenig Licht der Körper vermehrt das Hormon Melatonin ausschüttet und zugleich weniger Serotonin produziert, das auch als Glückshormon bekannt ist. „Wenn man im Winter nur selten nach draußen geht, entsteht zu viel Melatonin und man fühlt sich dann auch tagsüber schlapp. Wer aber jeden Tag mindestens eine halbe Stunde einen Spaziergang im Hellen macht, zum Beispiel in der Mittagspause, schüttet weniger Melatonin aus und regt durch die Bewegung außerdem die Produktion von Serotonin an“, erläutert die Ärztin.

Wohltuende Beleuchtung

Auch durch eine an die Jahreszeit angepasste Innenbeleuchtung kann man etwas für sein Wohlbefinden tun. Tagsüber gelte es, Wohn- und Arbeitsräume hell zu beleuchten, wofür sich etwa große Tageslichtleuchten eignen. Abends solle man zu warmer Beleuchtung wechseln, damit sich der Körper auf die Nachtruhe vorbereiten kann, empfiehlt die Krankenkasse.

Im Lauf des Arbeitstags fasst man unzählige Flächen an, die ein erkälteter Mensch berührt haben kann, etwa Türklinken, Telefon­hörer und Tasten am Kopiergerät. Experten raten zu regelmäßigem Händewaschen. „Um eine Ansteckung zu vermeiden, fassen Sie sich möglichst nicht mit ungewaschenen Fingern ins Gesicht“, sagt ­Alexandra Borchard-Becker, Fachreferentin bei der Verbraucher Initiative. „Wenn Sie unterwegs waren und nach Hause oder ins Büro kommen, waschen Sie sich gleich gründlich die Hände. Seifen Sie sie dazu innen und außen bis zu den Handgelenken und zwischen den Fingern ein und spülen sie sorgfältig ab.“

Auch eine gesunde Ernährung ist wichtig. Im Advent häufiger zur Mandarine als zum Marzipan zu greifen und bewusst Rohkostsalate zu sich zu nehmen, kann sich in Form eines fitteren Immunsystems bezahlt machen. Wer die Vitamine nicht gern isst, kann sie auch trinken. Als besonders gesund gelten grüne Gemüsesmoothies, die eine Vielzahl an Nährstoffen liefern. Dafür kann man zum Beispiel Grünkohl verwenden, eine Quelle für ­Vitamin C und A.