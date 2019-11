Jörg Hespenheide und sein kompetentes Team haben von der Beratung bis hin zu exklusiven Leistungen stets ein offenes Ohr für die Wünsche ihrer Kunden. (Roland Scheitz)

Zu diesem Ergebnis können sich die kreativen Köpfe gratulieren. Im Oktober 1999 eröffnete der Friseurmeister Jörg

Hespenheide seinen Premiumsalon Am Wall 162/163 – und etablierte damit ein Gütesiegel für innovatives Friseurhandwerk in der Hansestadt.

Die Keller haircompany ist ein Markenzeichen, das für handwerkliche Perfektion, visionäre Kreativität und das Gespür für den Zeitgeist steht. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in Böblingen, wo Gründer Dieter Keller 1970 seinen ersten Salon eröffnete. Er war nicht nur einer der ersten deutschen Promifriseure, sondern wurde zudem zum Lehrmeister für Generationen junger Stylisten. Seine Akademie Keller the school setzte neue Maßstäbe: Dort wurde und wird die Elite des deutschen Friseurhandwerks aus- und weitergebildet. Darüber hinaus setzt die Schule Trends.

Bereits während seiner Ausbildung besuchte Hespenheide Seminare der Sindelfinger Akademie. „Von diesem Zeitpunkt an war mir klar, dass ich für dieses Unternehmen arbeiten möchte“, sagt er. In Böblingen erkannte man sein Talent, förderte den ambitionierten Friseur aus Syke. Innerhalb von fünf Jahren stieg Hespenheide zum Geschäftsführer des Stammhauses auf und hätte dort auch seine Karriere fortsetzen können. Wenn es die Familie nicht zurück in die norddeutsche Heimat gezogen hätte.

Weites Einzugsgebiet

Die Begeisterung für die Unternehmensphilosophie nahm der Friseurmeister allerdings mit. Die Keller haircompany am Wall war bei der Eröffnung vor 20 Jahren die dritte Außenstelle, des mittlerweile auf 19 Salons gewachsenen Unternehmens. Bis heute ist der Salon der mit Abstand nördlichste Standort.

Zur Stammkundschaft gehören seit jeher nicht nur Bremer, sondern zahlreiche Bewohner aus den umliegenden Städten und Gemeinden sowie Beschäftigte der benachbarten Unternehmen am Wallboulevard. Im Lauf der Zeit zogen der gute Name und die exzellente Arbeit zusätzlich Kundschaft aus einem Einzugsbereich von mindestens 50 Kilometern an. Manche Fans haben sogar einen noch weiteren Weg hinter sich. „Eine unserer Kundinnen kommt regelmäßig aus Dortmund“, sagt Hespenheide. „Wir haben sogar Kundinnen aus Südafrika und Norwegen, für die bei einem Besuch in Bremen stets ein Termin in unserem Salon auf der Agenda steht.“ Sie alle wissen: Bei dem passionierten Friseurmeister und seinem Team sind sie in den besten Händen.

Für eine ganzheitliche und typgerechte Beratung nehmen sich die Stylisten vom Wall viel Zeit: Sie beherrschen die Kunst, mittels Haarschnitt und -farbe, Styling und auf Wunsch auch Make-up oder Wimpernfärben die individuelle Schönheit in Szene zu setzen.

Neben den traditionellen Leistungen eines Friseurs ist der Salon der Keller haircompany für seine Specials bekannt: Haarverlängerung und -verdichtung, außergewöhnliche Braut- und Galafrisuren, einen Hochzeitsservice sowie Perücken und Toupets.

Stolz ist der Friseurmeister, dass in seinem Salon in den vergangenen zwei Jahrzehnten insgesamt 17 Nachwuchskräfte ihr Handwerk erfolgreich gelernt haben. Junge

Talente sind Hespenheide zufolge am Wall jederzeit willkommen.

Der Salon der Keller haircompany von Jörg Hespenheide,Am Wall 162/163,

hat montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Termine können unter Telefon 364 98 98 vereinbart werden. Informationen zum Salon und den Angeboten sowie Fotos von den Styles gibt es im Internet unter www.keller-company.de/bremen/.