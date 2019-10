MaiMarkt (Maximilian von Lachner, Maximilian von Lachner / www.maximilianvonlachner.de)

Neben einer beachtlichen Zahl inhabergeführter Geschäfte im Zentrum sind unter anderem der 2013 eröffnete Einkaufspark Buschhausen mit dem Möbelhaus Meyerhoff, dem Verbrauchermarkt Famila und weiteren Fachgeschäften sowie die Nahversorgungsangebote in der Straße Am Pumpelberg lohnenswerte Adressen.

Den Mittelpunkt der Innenstadt bilden der Marktplatz und die Kirche St. Willehadi. Die angrenzende Fußgängerzone lädt zum Flanieren ein. Auf dem Wochenmarkt an der Kaiser-Wilhelm- Eiche gibt es mehrmals die Woche frische Produkte von den Feldern der Region. Um für ein abwechslungsreiches Programm in der Innenstadt und besondere Angebote in der Region zu sorgen, haben sich rund 160 Unternehmer im Wirtschaftstreff Osterholz- Scharmbeck zusammengeschlossen. Neben der Organisation von verkaufsoffenen Sonntagen und weiteren Veranstaltungen in ­Zusammenarbeit mit der Stadt ist die Klosterholz-Tombola längst eine Institution. Entsprechend hoch ist das Engagement der Unternehmer für das gemeinnützige, seit 31 Jahren bestehende Projekt. Anja Kalski, zweite Vorsitzende des Wirtschaftstreffs, organisiert es federführend. „Allein dieses Jahr wurden 17 000 Preise gestiftet. Die Loseinnahmen kommen gemeinnützigen Einrichtungen zugute“, sagt Bastian Grimm, Vorsitzender des Wirtschaftstreffs.

Mehr als 65 000 Euro sind die Preise wert, die Mitglieder des Wirtschaftstreffs, örtliche Veranstalter, Unternehmen und Institutionen spendiert haben. Hauptpreis ist wie in den Vorjahren ein Auto: ein blauer Skoda Fabia aus dem Autocenter Schmolke, gestiftet von der Sparkasse Rotenburg Osterholz. „Gewinner werden aber nicht nur diejenigen sein, die beim Losen das Glück auf ihrer Seite haben. Denn mit den Erlösen wurden im Laufe der Jahre bereits rund 300 Projekte in der Stadt und im Landkreis unterstützt oder angeschoben“, berichtet Grimm. Tombolalose zum Stückpreis von zwei Euro gibt es bei den Losverkäufern auf dem Marktplatz, bei Marktkauf, beim Möbelhaus Meyerhoff, im Ritterhuder Rathaus und bei den Sparkassenfilialen, auch in Ritterhude und Worpswede.

Zum Start der diesjährigen Tombola im August haben die ersten Loskäufer Stadtgutscheine geschenkt bekommen. „Die Stadtgutscheine sind ganz neu und sollen die Kaufkraft vor Ort stärken“, erläutert Grimm. Es sind Geschenkgutscheine mit einem frei wählbaren Betrag, die sich bei 20 Geschäften einlösen ­lassen. Dazu zählt der Familienbetrieb Kolster, Fachmarkt für Werkzeug, Garten und Sicherheit, den der 33-jährige Grimm seit 2013 führt.

Einladend: Blick in die Innenstadt von Osterholz-Scharmbeck (oben). Anja Kalski (linkes Foto, Mitte) und Luca Boschen verkaufen Lose zum Start der Klosterholz-Tombola. Bastian Grimm (rechts) empfiehlt den neuen Stadtgutschein; einlösbar ist der Gutschein in 20 Ge- schäften. (Christian Kosak)

Für eine attraktive City arbeiten Unternehmer und die Wirtschaftsförderung der Stadt eng zusammen. Und so haben sich Wirtschaftstreff, Verwaltung und Stadtwerke zusammengetan, um die Weihnachtsbeleuchtung neu zu entwickeln. Sie soll für die richtige Atmosphäre sorgen – unter anderem beim Weihnachtsmarkt von Freitag bis Sonntag,

6. bis 8. Dezember (siehe auch folgende Seite), und beim Moonlightshopping am Freitag, 6. Dezember, von 18 bis 22 Uhr.



Weitere Infos unter www.wirtschaftstreff.de und www.klosterholz.de.